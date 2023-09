Star Like the Sun "Reale fersnippere en konsumearre" troch Black Hole

Wittenskippers fan 'e Universiteit fan Leicester hawwe in spannende ûntdekking dien oer in stjer dy't 500 miljoen ljochtjierren fuort leit. De stjer, neamd Swift J0230, wurdt hieltyd wer fersnippere en konsumearre troch in swart gat, wêrtroch't regelmjittige útbarstings fan ljocht elke 25 dagen ûntstiet. Dit ferskynsel, bekend as in tidal disruption barren, komt normaal foar as in swart gat in stjer ferbrûkt. Yn dit gefal wurdt de stjer lykwols mar foar in part ferneatige, wat resulteart yn werhelle útstjit.

De ûndersikers fûnen dat de regelmjittigens fan 'e útstjit fan 'e stjer tusken twa soarten útbarstings foel: dejingen dy't elke pear oeren foarkomme en dy dy't elk jier of sa foarkomme. Yn stee fan ferfal as ferwachte, soe Swift J0230 ljocht skine foar sân oant 10 dagen foar abrupt wikseljen off, werhelje dit proses likernôch elke 25 dagen.

Dizze unike waarnimming levere in ûntbrekkende keppeling yn it begripen fan hoe't swarte gatten orbiting stjerren fersteure. Dr Robert Eyles-Ferris, dy't belutsen wie by de stúdzje, spruts opwining út oer Swift J0230, en stelde dat it in "spannende oanfolling is oan 'e klasse fan diels fersteurde stjerren."

Neffens de ûndersikers suggerearje de modellen fan 'e Swift J0230-útbarsting dat de stjer yn grutte ferlykber is mei de sinne en yn in elliptyske baan om in leechgewicht swart gat yn it sintrum fan syn galaxy is. As de stjer wurdt fersnippere en konsumearre troch it swarte gat, wurdt materiaal lykweardich oan trije ierde massa út syn atmosfear skuord en ferwaarme. De yntinse waarmte bringt in signifikante hoemannichte röntgenstralen frij, dy't waarden ûntdutsen troch NASA's Neil Gehrels Swift Observatory.

It swarte gat dat ferantwurdlik is foar it konsumearjen fan Swift J0230 wurdt rûsd op tusken de 10,000 en 100,000 kear de massa fan 'e sinne, wat relatyf lyts is foar in supermassyf swart gat. De ûntdekking fan Swift J0230 waard mooglik makke mei in nije transientdetektor ûntwikkele troch it team fan 'e Universiteit fan Leicester.

De ûndersikers leauwe dat har ûntdekking noch mar it begjin is. Se ferwachtsje folle mear objekten te finen lykas Swift J0230 mei har nije ark en ferwachtsje mear ynsjoch te ûntdekken yn it gedrach fan swarte gatten en har ynteraksjes mei stjerren.

Boarnen: Universiteit fan Leicester, Nature Astronomy