In asteroïde dy't mei opsetsin delstoart troch NASA's Dart-romteskip yn in missy om syn koers te feroarjen, toant no nuver gedrach. It romteskip botste yn septimber fan ferline jier mei de Dimorphos-asteroïde as ûnderdiel fan in eksperimint om de ferdigening fan 'e ierde te testen tsjin potinsjele asteroïde-ynfloeden. In learaar en syn klasse dy't de rots bestudearje hawwe lykwols koartlyn ûntdutsen dat it sûnt de botsing op in ûnferwachte en ûngewoane manier beweecht.

De lytsere asteroïde, Dimorphos, is yn in baan om in gruttere asteroïde dy't Didymos hjit. Troch mei súkses te crashen yn Dimorphos, koe de Dart-missy syn baan mei in signifikant bedrach feroarje. Dart, dat stiet foar Double Asteroid Redirection Test, brûkte in romteskip oer de grutte fan in kuolkast om mei de asteroïde te botsen. Dizze botsing wie bedoeld om te bepalen as in ferlykbere metoade koe wurde brûkt om de rin fan in gefaarlike asteroïde te feroarjen dy't rjochting ierde rjochtet.

In team fan bern en harren learaar, Jonathan Swift, oan Thacher School yn Kalifornje, makken lykwols in ferrassende ûntdekking mei har skoalteleskoop. Se fûnen dat de baan fan Dimorphos nei de ynslach trochgie te fertrage, wat net is wat ferwachte waard. Dizze fynst waard presintearre op in gearkomste fan 'e American Astronomical Society en sil wierskynlik ynfloed hawwe op alle takomstige asteroïde-omliedingsmissys troch NASA.

Ien mooglike ferklearring foar de oanhâldende feroaring yn 'e baan fan' e asteroïde is dat de ynslach feroarsake materiaal, ynklusyf grutte rotsen, op it oerflak fan 'e asteroïde slingere en úteinlik weromfalle, wêrtroch't syn baan fierder feroare. It Jeropeesk Space Agency is fan plan om yn 2026 in missy mei de namme Hera te lansearjen om Dimorphos te studearjen en mooglik mear ynformaasje te iepenbierjen oer har gedrach nei de botsing.

Ta beslút, de botsing fan 'e NASA Dart-missy mei de asteroïde Dimorphos hat laat ta unferwachte feroaringen yn' e baan fan 'e asteroïde. Fierdere stúdzje en misjes, lykas de kommende Hera-missy, sille wittenskippers helpe om de risiko's fan asteroïde-ynfloeden op ierde better te begripen en mooglik te ferminderjen.

Definysje:

– Asteroïde: in lyts rotsich foarwerp dat om de sinne draait

- Meteor: In asteroïde dy't yn 'e atmosfear fan 'e ierde opbaarnt

- Vesta: Ien fan 'e grutste bekende asteroïden mei in diameter fan 530 km (330 miles)