The Evolving Console Release of Ark: Survival Ascended

Ark: Survival Ascended, de heul ferwachte Unreal Engine 5-remake fan it populêre spultsje Ark: Survival Evolved, hat opwining en teloarstelling opwekke ûnder konsolespilers. Untwikkelder Studio Wildcard hat in releasedatum oankundige foar de Xbox-ferzje, wylst tagelyk de PlayStation 5-release fertrage.

Yn in resinte post op Twitter befêstige Studio Wildcard dat Ark: Survival Ascended sil lansearje op Xbox Series X en S op 21 novimber om 9am Pacific / 12noon Eastern / 5pm UK. Dizze oankundiging hat hope ynbrocht by Ark-entûsjasters, dy't yn it ferline skeptysk west hawwe oer de betrouberens fan Studio Wildcard's releasedatums.

PlayStation 5-spilers sille lykwols wat langer moatte wachtsje, om't de frijlitting fan Ark: Survival Ascended op dit platfoarm is fertrage oant begjin desimber. Studio Wildcard neamde "guon problemen" tsjinkaam tidens it sertifisearringsproses mei Sony as reden foar de fertraging. Der wurdt spekulearre dat cross-platform-spiel komplikaasjes kin feroarsaakje, mar Studio Wildcard garandearret spilers dat se fleurich wurkje om de bêste mooglik cross-platform-ûnderfining te leverjen.

Nettsjinsteande de konsole-fertragingen, is de Steam-lansearring fan Ark: Survival Ascended as suksesfol beskôge. It spul ferkocht mear as 600,000 eksimplaren yn mar twa wiken nei syn frijlitting. Guon spilers tsjinkamen lykwols prestaasjesproblemen dy't de algemiene gamingûnderfining beynfloede. Studio Wildcard hat dizze soargen erkend en hat har ynset om se oan te pakken fia patches en updates.

Wylst Ark: Survival Ascended ferbetterings trochgiet, bliuwt syn foargonger, Ark: Survival Evolved, populêr ûnder spilers. Op it stuit spylje mear minsken it orizjinele spultsje aktyf dan de remastered ferzje.

Oft spilers gretig wachtsje op de frijlitting fan 'e konsole of genietsje fan it spultsje op Steam, de wrâld fan Ark: Survival Ascended biedt in spannend aventoer fol mei dinosaurussen, survival-útdagings en in evoluearjende gameplay-ûnderfining.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Wat is Ark: Survival Ascended?

Ark: Survival Ascended is in remake fan it orizjinele spul Ark: Survival Evolved, ûntwikkele troch Studio Wildcard mei Unreal Engine 5. It biedt in immersive survivalûnderfining yn in wrâld dy't krioelt mei prehistoaryske skepsels.

2. Wannear sil Ark: Survival Ascended útbrocht wurde op Xbox?

Ark: Survival Ascended sil wurde frijlitten op Xbox Series X en S op 21 novimber om 9am Pacific / 12noon Eastern / 5pm UK.

3. Wêrom is de PlayStation 5 release fan Ark: Survival Ascended fertrage?

De PlayStation 5-release fan Ark: Survival Ascended is fertrage oant begjin desimber fanwegen "guon problemen" tsjinkaam tidens it sertifisearringsproses mei Sony. Studio Wildcard wurket om dizze problemen op te lossen en spilers de bêste cross-platform ûnderfining mooglik te jaan.

4. Hat de Steam-lansearring fan Ark: Survival Ascended alle útdagings tsjinkaam?

Ja, de Steam-lansearring fan Ark: Survival Ascended ûnderfûn prestaasjesproblemen dy't de release fan it spultsje beynfloede. Studio Wildcard hat dizze soargen erkend en wurket aktyf om se oan te pakken fia patches en updates.

5. Hoe fergeliket de populariteit fan Ark: Survival Evolved mei Ark: Survival Ascended?

Yn 'e tiid fan' e publikaasje fan dit artikel spielje mear spilers aktyf Ark: Survival Evolved yn ferliking mei Ark: Survival Ascended. Mei oanhâldende ferbetterings en fernijings belooft de remastered ferzje lykwols in spannende en evoluearjende gamingûnderfining.