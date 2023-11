Binne Sam's Club en Walmart bruorren?

Yn 'e wrâld fan detailhannel binne d'r guon nammen dy't synonym wurden binne mei winkels mei grutte doazen en betelbere prizen. Twa fan 'e meast bekende nammen yn dizze yndustry binne Sam's Club en Walmart. Mar binne dizze twa retailgiganten eins besibbe? Binne it bruorren, sa te sizzen? Litte wy yn 'e details dûke en útfine.

Sam's Club en Walmart binne yndie besibbe, mar se binne gjin bruorren yn 'e letterlike sin. Ynstee dêrfan binne se mear as sibben binnen deselde famylje. Sam's Club is in retailwinkelklup dy't allinich lid is dy't waard oprjochte troch Sam Walton, deselde fisioenêre ûndernimmer dy't Walmart oprjochte.

Walmart, oan 'e oare kant, is in multynasjonale retailkorporaasje dy't in keten fan hypermerken, koartingsôfdielingswinkels en supermerken operearret. It is ien fan 'e grutste bedriuwen yn' e wrâld troch ynkomsten en hat in wichtige oanwêzigens yn ferskate lannen.

Sam's Club operearret as in dochterûndernimming fan Walmart, wat betsjut dat it eigendom is en kontrolearre wurdt troch de gruttere korporaasje. Wylst beide winkels biede in breed oanbod fan produkten tsjin konkurrearjende prizen, Sam's Club rjochtet him mear op bulk oankeapen en biedt eksklusive foardielen oan syn leden.

FAQ:

F: Kin immen winkelje by Sam's Club?

A: Nee, Sam's Club is in winkel foar lidmaatskip. Net-leden kinne lykwols winkelje by Sam's Club as se wurde begelaat troch in lid.

F: Wat binne de foardielen fan in lidmaatskip fan Sam's Club?

A: Sam's Club-leden genietsje fan tagong ta eksklusive oanbiedingen, opsjes foar bulk-oankeap, en ekstra tsjinsten lykas optyske en apotheektsjinsten.

F: Binne de prizen by Sam's Club en Walmart itselde?

A: Wylst beide winkels konkurrearjende prizen biede, biedt Sam's Club faaks gruttere hoemannichten produkten oan koarting fanwegen syn fokus op bulkoankeapen.

Ta beslút, wylst Sam's Club en Walmart gjin bruorren binne yn 'e letterlike sin, binne se nau besibbe as diel fan deselde retailfamylje. Sam's Club wurket as in dochterûndernimming fan Walmart, en biedt in winkelûnderfining allinich foar lidmaatskip mei eksklusive foardielen. Dat, de folgjende kear as jo ien fan dizze winkels besykje, tink dan oan 'e ferbining tusken har en de fisioenêre ûndernimmer, Sam Walton, dy't dizze retailgiganten ta libben brocht.