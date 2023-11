Nije SVP fan Strategyske Kommunikaasje docht mei oan NBCUniversal's Media Group

NBCUniversal's Media Group hat koartlyn de tafoeging oankundige fan Bernadette Simpao as de senior vice-presidint fan strategyske kommunikaasje. Simpao, in eardere PR-bestjoerder by Apple en AMC, sil har rjochtsje op streamer Peacock yn har nije rol. Har beneaming ûnderstreket de ynset fan NBCUniversal om har kommunikaasje-ynspanningen te fersterkjen oer ferskate merken binnen de ferdivedaasje- en direkt-nei-konsumint divyzjes.

Simpao bringt in skat oan ûnderfining nei har nije posysje, nei't se yn wichtige rollen tsjinne hat by liedende bedriuwen yn 'e yndustry. By Apple liedde se wrâldwide publike relaasjes en kommunikaasje foar de Apple TV-app en de fideo- en sportbedriuwen fan it bedriuw. Yn har tiid by Apple hat Simpao tafersjoch op grutte inisjativen lykas de lansearring fan Apple TV + en de ûntwikkeling fan streamingtsjinsten lykas Major League Soccer's MLS Season Pass.

Foardat hy by Apple kaam, hold Simpao de posysje fan fise-presidint fan bedriuwskommunikaasje by AMC Networks. Har amtstermyn by Viacom besloech in desennium, wêr't se wurke yn ferskate kommunikaasjerollen oer ynternasjonale divyzjes, BET Networks, en Viacom-bedriuwen.

De ekspertize fan Simpao yn it behearen fan lansearringen en gearwurkingsferbannen mei hege profyl sil sûnder mis de kommunikaasjestrategyen fan NBCUniversal fersterkje. Har wiidweidige eftergrûn yn bedriuwskommunikaasje, keppele oan har bewezen track record yn 'e sektor, positionearret har goed foar sukses yn har nije rol.

Faak Stelde Fragen

1. Wat is de nije rol fan Bernadette Simpao by NBCUniversal's Media Group?

Bernadette Simpao is lid wurden fan NBCUniversal's Media Group as senior vice-presidint fan strategyske kommunikaasje. Yn dizze rol sil se primêr rjochtsje op streamer Peacock, wylst se ek wurket mei de PR-teams oer NBCUniversal's Entertainment en direct-to-consumer-merken.

2. Hokker ûnderfining bringt Bernadette Simpao nei har nije posysje?

Simpao hat in wiidweidige eftergrûn yn publike relaasjes en kommunikaasje. Se hie earder wichtige rollen by Apple, wêr't se wrâldwide PR-ynspanningen liede foar de Apple TV-app en de fideo- en sportbedriuwen fan it bedriuw. Dêrfoar tsjinne se as vice-presidint fan bedriuwskommunikaasje by AMC Networks en wurke se yn ferskate kommunikaasjerollen by Viacom.

3. Wat binne guon fan Bernadette Simpao syn opmerklike prestaasjes?

Yn har heule karriêre hat Simpao in wichtige rol spile yn grutte lansearrings en gearwurkingsferbannen. By Apple hold se tafersjoch op de wrâldwide lansearringen fan Apple TV+, Apple News+ en Apple One. Se behearde ek kommunikaasje foar oare gebieten binnen de ôfdieling Tsjinsten fan Apple. Har ûnderfining omfettet wurkjen oan gearwurkingsferbannen mei Major League Soccer en de ûntwikkeling fan streamingtsjinsten lykas de MLS Season Pass.

4. Wat binne de divyzjes ​​binnen NBCUniversal beynfloede troch resinte ûntslaggen?

Begjin novimber kundige NBCUniversal ûntslaggen oan oer trije divyzjes: Peacock marketing, NBCUniversal Entertainment, en advertinsjeferkeap. De mearderheid fan dizze besunigings, likernôch 30 oan 40 meiwurkers, waard makke by Peacock as ûnderdiel fan in werstrukturearring ûnder CMO Shannon Willett.