Eardere Apple Executive Bernadette Simpao docht mei oan NBCUniversal om strategyske kommunikaasje te riden

NBCUniversal hat Bernadette Simpao selektearre, in eardere publike relaasjes en kommunikaasjebestjoer by Apple, om te tsjinjen as de senior vice-presidint fan strategyske kommunikaasje. Mei in bewiisd spoarrekord yn 'e tech-yndustry sil Simpao basearre wêze yn New York en sil nau gearwurkje mei it strategyske kommunikaasjeteam foar NBCUniversal's ferdivedaasje- en direkt-nei-konsumintportfolio.

De primêre fokus fan Simpao sil wêze op Peacock, de streamingtsjinst fan NBCUniversal, dy't de lêste jierren wichtige traksje hat krigen. Neist Peacock sil se har ekspertize ek liene om inisjativen te stypjen oer ferskate netwurken, ynklusyf NBC, Bravo, E!, Oxygen True Crime, SYFY, Universal Kids, en USA Network.

Allison Rawlings, útfierend fise-presidint fan strategyske kommunikaasje by NBCUniversal Media Group, sil de direkte tafersjochhâlder fan Simpao wêze. Rawlings sprekt entûsjasme út foar de nije tafoeging oan it team, en markeart Simpao's wiidweidige ûnderfining en har fermogen om effektive kommunikaasjestrategyen te riden.

Foardat hy by NBCUniversal kaam, hie Simpao wichtige posysjes by promininte mediabedriuwen. By Apple liedde se it wrâldwide publike relaasjes en kommunikaasjeteam foar de Apple TV-app en de fideo- en sportbedriuwen fan it bedriuw. Har ferantwurdlikheden farieare fan it behearen fan gearwurkingsferbannen, lykas Major League Soccer en de streamingtsjinst MLS Season Pass, oant tafersjoch op de lansearringen fan Apple TV+, Apple News+ en Apple One.

De karriêre fan Simpao omfettet ek rollen by AMC Networks en Viacom, wêr't se kommunikaasjestrategyen ûntwikkele en ymplementearre foar ferskate divyzjes, ynklusyf de ynternasjonale divyzje, BET Networks, en Viacom-bedriuw.

Troch Simpao oan board te bringen, stribbet NBCUniversal har strategyske kommunikaasje-ynspanningen te fersterkjen en syn oanwêzigens yn it kompetitive streaminglânskip fierder te ferbetterjen. Mei har wiidweidige eftergrûn yn 'e tech- en media-yndustry is Simpao goed gepositioneerd om by te dragen oan it oanhâldende súkses fan NBCUniversal's ferdivedaasje en direkte-oan-konsumint-oanbod.

