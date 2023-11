Untdek gearwurkjende playlists en mear yn Apple Music mei iOS 17.2

Apple Music hat twa spannende nije funksjes ûntbleate mei de frijlitting fan iOS 17.2 (op it stuit yn beta): gearwurkjende playlists en de automatyske "Favoriten" playlist. Wylst Spotify tradisjoneel bekend is om har sosjale funksjes, is Apple Music ynhelle troch yntrodusearjen fan gearwurkjende playlists.

Om tagong te krijen ta de nije automatyske "Favoriten"-playlist, navigearje gewoan nei Biblioteek> Playlists yn Apple Music, en veegje nei ûnderen oant jo de auto-generearre Favorites-playlist fine.

Mar lit ús dûke yn it wichtichste hichtepunt fan iOS 17.2 - gearwurkjende playlists - en ferkenne hoe't se wurkje.

Om de gearwurkjende playlists fan Apple Music te brûken, soargje derfoar dat jo de iOS 17.2 beta hawwe ynstalleare op jo iPhone of iPad. Sadree't jo de beta-ferzje rinnen hawwe, iepenje Apple Music en folgje dizze stappen:

1. Tap op 'e ljepper 'Bibleteek' ûnderoan, en selektearje dan 'Playlists'.

2. Kies in playlist dy't jo oanmakke hawwe of meitsje in nije (tink asjebleaft dat dizze funksje op it stuit allinnich wurket mei jo eigen playlists, net mei de gearstalde playlists fan Apple Music).

3. Tap op it ikoan mei trije stippen, leit yn de hoek rjochts boppe fan it skerm.

4. Selektearje de opsje 'Gearwurkjen', dat moat de twadde opsje fan boppen wêze.

5. Jo kinne no bepale oft meiwurkers wol of net goedkard wurde moatte.

6. Tik op 'Gearwurking begjinne' om minsken út te noegjen om mei te dwaan oan jo playlist.

7. Om de gearwurkingsynstellingen te behearjen, gean werom nei de playlist en tikje op 'e nij op it trije stippen byldkaike. Jo sille de opsje 'Gearwurking beheare' fine.

Sadree't jo gearwurking ynskeakele hawwe, kin elkenien mei wa't jo de playlistkeppeling diele, ferskes bewurkje en opnij oarderje, en ek de namme en foto fan 'e playlist feroarje.

Dizze nije funksje iepenet spannende mooglikheden foar muzykûntdekking en dielen mei freonen. Besykje it en lit ús witte wat jo tinke yn 'e opmerkingen!

FAQ

Kin ik gearwurkjende playlists brûke op Apple Music mei de iOS 17.2 beta?

Ja, jo kinne gearwurkjende playlists brûke op Apple Music mei de iOS 17.2 beta. Folgje gewoan de hjirboppe beskreaune stappen om te begjinnen.

Kin ik gearwurkje mei oaren oan de gearstalde playlists fan Apple Music?

Op it stuit wurket de gearwurkjende playlistfunksje allinich mei playlists dy't jo makke hawwe. Jo kinne net gearwurkje mei oaren oan de gearstalde playlists fan Apple Music.

Moatte kollaborateurs goedkard wurde?

Jo hawwe de opsje om kollaborateurs goed te keuren of te tastean se fuortendaliks te begjinnen mei gearwurkjen. Dizze kar is oan de makker fan de playlist.

Kinne kollaborateurs de namme en foto fan de playlist bewurkje?

Ja, as ien ienris útnoege is om gear te wurkjen oan in playlist, kinne se de namme en foto fan 'e playlist bewurkje, tegearre mei ferskes opnij pleatse en tafoegje.