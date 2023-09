Apple is ynsteld om har nije iPhone Pro-modellen fannacht te ûntbleatsjen by in lansearringevenemint, en hoewol d'r in protte lekkages en rapporten west hawwe dy't de kommende tillefoans iepenbierje, bliuwt ien mystearje: de priis. Geroften suggerearje dat d'r priisferhegingen sille wêze foar de modellen ferkocht yn 'e FS, mar hoe sit it mei de prizen yn Yndia?

Yn 'e FS begon de iPhone 14-searje op $ 799, wylst it basismodel foar Yndiaanske keapers waard ynsteld op Rs 79,900. It wurdt ferwachte dat de prizen foar de net-Pro-modellen itselde bliuwe as ferline jier. Foar de iPhone 15 Plus wurdt lykwols in priis fan Rs 89,900 ferwachte.

Litte wy no prate oer de Pro-modellen. De iPhone 15 Pro wurdt ferwachte te kommen mei in priisferheging fan $ 100, mooglik te begjinnen by $ 1099 yn 'e FS. Yn Yndia koe d'r in bult wêze fan op syn minst Rs 10,000 yn ferliking mei it model fan ferline jier. Wat de iPhone 15 Pro Max oangiet, kin it in noch gruttere priisferheging sjen, mooglik telâne op $ 1299 yn 'e FS, mei Yndiaanske keapers tsjûge fan in opmerklike ferheging fan it foarige jier.

De standert iPhone 15-modellen sille wat wichtige upgrades sjen. De bekende notch sil wurde ferfongen troch de Dynamic Island, it útwreidzjen fan it skerm ûnreplik guod en it ferminderjen fan bezels. De primêre kamera wurdt rûsd opwurdearre fan 12 MP nei 48 MP, en de apparaten sille wurde oandreaun troch de A16 Bionic-chipset. Derneist wurdt ferwachte dat sawol net-Pro as Pro-modellen de USB Type-C-poarte sille oannimme, it ferfangen fan de Lightning-kabel.

De Pro-modellen sille in titaniumframe hawwe, it ferfangen fan it roestfrij stiel, wat resulteart yn in lichter gewicht. De iPhone 15 Pro Max sil in periskoop-lens yntrodusearje mei 5x-6x optyske zoom. Beide Pro-modellen sille ek oerskeakelje nei de USB Type-C-poarten.

It is wichtich om te notearjen dat dizze skattingen foar priisferheging binne basearre op geroften, dus se moatte mei skepsis wurde nommen.

boarnen:

- Apple sil fannacht de nije iPhone Pro-modellen ûntbleate by in lansearringevenemint.

- De prizen foar de net-Pro-modellen wurde ferwachte dat se itselde bliuwe as ferline jier.

- De iPhone 15 Plus wurdt ferwachte te kommen op Rs 89,900.

- De iPhone 15 Pro kin mooglik begjinne by $ 1099 yn 'e FS.

- De iPhone 15 Pro Max kin in priisferheging sjen nei $ 1299 yn 'e FS.

- De iPhone 15-modellen sille in Dynamic Island-display hawwe.

- De primêre kamera wurdt geroften opwurdearre nei 48 MP.

- De apparaten sille wurde oandreaun troch de A16 Bionic-chipset.

- Sawol net-Pro as Pro-modellen wurde ferwachte dat se USB Type-C-poarten oannimme.

- De Pro-modellen sille in titaniumframe hawwe, wat gewicht ferminderje.

- De iPhone 15 Pro Max sil in periskoop-lens yntrodusearje mei optyske zoom.