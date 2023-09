Wat te ferwachtsjen fan Apple's Fall Event: iPhone 15 en nije Apple Watches

Tsjintwurdich host Apple har lang ferwachte Wonderlust-evenemint, wêr't it bedriuw ferwachte wurdt de gerofte iPhone 15 en nije Apple Watches oan te kundigjen. It evenemint wurdt livestreamed fan 10 oere PDT / 1 oere EDT. Dit evenemint markearret it earste sûnt Apple de Vision Pro ûntbleate by WWDC earder dizze simmer. It jierlikse iPhone-evenemint is in kultureel ferskynsel wurden, wat it ein fan 'e simmer sinjalearret en it begjin fan spannende nije Apple-produkten.

Geroften oer de iPhone 15 sirkulearje al moannen. Guon suggerearje dat it in reguliere upgrade fan jier nei jier sil wêze, wylst oaren spekulearje oer de mooglikheid fan in grutter Pro-model neamd de iPhone 15 Ultra. De útnoeging fan it evenemint, mei syn enigmatyske Apple-logo makke út lytse dieltsjes, hat nijsgjirrigens en spekulaasje opwekke. De tagline "Wonderlust" is in toanielstik op it wurd "wanderlust", en Apple-entûsjasters besykje de betsjutting te ûntsiferjen yn relaasje ta de kommende oankundigingen.

De iPhone 15-opstelling wurdt ferwachte dat se fjouwer modellen omfetsje: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, en 15 Pro Max. Neffens Mark Gurman fan Bloomberg, sille de iPhone 15 en 15 Plus yn essinsje opnij ferpakke ferzjes fan 'e iPhone 14 Pro wêze, sûnder de telefoto-kamera of roestfrij stiel lichem. Dizze nije tillefoans sille in 48-megapixel haadkamera hawwe en de A16-chip fan 'e foarige generaasje.

D'r sille wierskynlik gjin grutte feroaringen wêze oan it display, om't analist Ross Young foarseit dat de basis iPhone 15-modellen gjin hege ferfarskingsnivo sille hawwe lykas de Pro iPhones. Alle fjouwer modellen wurde ferwachte dat se 15-watt draadloze opladen stypje mei de Qi2 iepen standert, wat in breder oanbod fan draadloze oplaadapparaten mooglik makket.

De grutste feroaring yn alle iPhone 15-modellen sil de ferskowing wêze fan 'e Lightning-ferbining nei in USB-C-poarte. Dizze feroaring wurdt wierskynlik oandreaun troch druk fan 'e Jeropeeske Uny, dy't USB-C oannaam as in mienskiplike oplaadstandert. It bliuwt ûndúdlik oft USB-C wrâldwiid sil wurde ymplementearre of allinich yn 'e EU, mar it is heul wierskynlik dat alle nije iPhone-modellen sille komme mei in USB-C-poarte.

De iPhone 15 Pro en 15 Pro Max wurde ferwachte dat se wichtige feroaringen sille hawwe. De Pro-modellen sille frames hawwe makke fan titanium ynstee fan roestfrij stiel, wat har gewicht ferminderje. Se sille ek wurde oandreaun troch de nije A17-chip, Apple's lytste silisium oant no ta. Tinner display-bezels en in USB-C-poarte dy't rappere gegevenssnelheden stipet binne ûnder de ferwachte funksjes.

Wat kamera-upgrades oanbelanget, kin de iPhone 15 Pro Max in nije 6x optyske telefoto-kamera omfetsje dy't ynzoome foto's soe ferbetterje mei bettere detail, resolúsje en dynamysk berik.

As de ferwachting opbout, wachtsje Apple-entûsjasters grif op it Wonderlust-evenemint om te sjen hokker spannende nije funksjes en ferbetterings de iPhone 15 en Apple Watches sille bringe.

