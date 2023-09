Apple makket har klear foar har heul ferwachte jierlikse evenemint, dat sil plakfine yn it ferneamde Steve Jobs Theater yn Kalifornje. Wylst spesifike details yn geheimhâlding omhuld bliuwe, wachtsje tech-entûsjasters grif op 'e ûntbleating fan' e iPhone 15-opstelling, de lêste Apple Watch, en potensjele iOS-software-updates.

Neineamd "Wonderlust", it evenemint is pland om te begjinnen op 12 septimber 2023, om 10:30 oere Indian Standard Time en 10 AM Pacific Time. Duorje sawat 90 minuten, it evenemint sil in foaropnommen taspraak hawwe fan Apple's CEO, Tim Cook.

Foar dyjingen dy't graach tsjûge wolle fan dit spektakel, biedt Apple ferskate opsjes foar ôfstimmen. Apple TV-abonnees kinne it evenemint maklik live sjen op har apparaten. Derneist sil Apple it evenemint streame op har offisjele YouTube-side, en soarget foar tagonklikens foar sjoggers sûnder in Apple TV. Webbrowser-brûkers kinne it evenemint ek besjen troch de Apple-webside te besykjen.

Geroften binne oerfloedich as it barren tichterby komt, hingje op de mooglike ferrassingen dy't Apple yn winkel hat. Ien opmerklik geroft suggerearret dat de iPhone 15 Pro lichter kin wêze troch Grade 5 Titanium te brûken foar it midframe ynstee fan stiel. In oare yntrigearjende mooglikheid draait om Apple's oergong fan 'e Lightning-oplaadkabel nei de mear foarkommende USB-C-poarte, mooglik motivearre troch in regeljouwing fan' e Jeropeeske Uny dy't standerdisearre oplaadkabels oanmoediget.

Njonken nije gadgets foarsizze saakkundigen de ûntbleating fan 'e Apple Watch Ultra 2 en in USB-C-kompatibele koffer foar AirPods Pro. Fierder is d'r ferwachting om potensjele updates yn 'e kommende iOS 17.

It Apple-evenemint is altyd in mylpealmomint foar Apple-entûsjasters, en presinteart in kâns om tsjûge te wêzen fan 'e kulminaasje fan Apple's ynnovative ynspanningen.

Definysjes:

- iPhone 15-opstelling: De nije searje iPhones útbrocht troch Apple yn 2023.

- Apple Watch Ultra 2: De gerofte opfolger fan Apple's hjoeddeistige opstelling fan smartwatches.

- iOS 17: De ferwachte nije ferzje fan Apple's mobile bestjoeringssysteem.

boarnen:

1. (Boarneartikel) [Gjin URL opjûn]

2. Apple-webside (https://www.apple.com)