Apple wurdt ferwachte dat it iPhone 15 oer in pear dagen sil oankundigje, en ien fan 'e wichtige feroaringen dy't ferwachte wurde is de ferfanging fan' e proprietêre Lightning-lader mei USB-C-opladen. Dizze ferskowing komt oerien mei resinte wetjouwing goedkard troch de Jeropeeske Uny, wêrtroch apparaten lykas smartphones en tablets nedich binne om USB-C-opladen te stypjen oant 2024.

De ferhuzing nei USB-C-opladen is fan doel it oplaadproses te streamlynjen oer ferskate apparaten en merken, wêrtroch brûkers apparaten en opladers fan ferskate fabrikanten kinne mingje en oerienkomme. Hoewol dizze feroaring wurdt beskôge as in mylpeal foar Apple, is it net folslein ûnferwachts, om't it bedriuw al USB-C-opladen hat oannommen foar har iPads en MacBooks.

Apple's senior vice-presidint fan wrâldwide marketing, Greg Joswiak, spruts earder it ferset fan it bedriuw út tsjin 'e feroaring, en neamde de wearde en ubiquity fan 'e Lightning-lader. It neilibjen fan it EU-mandaat waard lykwols needsaaklik, ek al leaude Apple dat der ek in bettere oanpak west hie.

Oerskeakelje nei USB-C stelt finansjele útdagings foar Apple, om't it bedriuw kapitalisearre hat op it ferkeapjen fan Lightning-kabels en relatearre aksessoires. De ferhuzing nei USB-C soe Apple fuortsette fan har sletten ekosysteem, om't USB-C in mear iepen standert is. Apple kin dit tsjingean troch in eigen merk USB-C-kabel te meitsjen dy't bettere kompatibiliteit en rappere oplaadprestaasjes biedt spesifyk foar iPhones.

Hoewol it ûnwis bliuwt as alle iPhone 15-modellen USB-C sille hawwe of as it eksklusyf sil wêze foar de Pro-apparaten, soe de beskikberens fan USB-C-oplaadkabels gjin probleem wêze moatte foar brûkers. In protte mobile apparaten, ynklusyf Apple's eigen iPads en MacBooks, brûke al USB-C-kabels. Op 'e lange termyn wurdt ferwachte dat it universele oplaadsysteem brûkers profitearret, it oplaadproses ferienfâldigje en it oantal fereaske kabels ferminderje.

Apple kin ek draadloze opladen beskôgje, mar op it stuit is de technology stadiger dan bedrade opladen. Hoe dan ek, de oergong nei USB-C foar de iPhone 15 wurdt sjoen as in wichtige stap nei in mear standerdisearre en handige oplaadûnderfining foar brûkers.

Boarnen: CNN

Definysjes:

Lightning-lader: Apple's proprietêre lader yntrodusearre yn 2012 mei de iPhone 5, wêrtroch rapper opladen mooglik is en in omkearber ûntwerp hat.

USB-C-opladen: In universele oplaadstandert dy't machtferliening en gegevensoerdracht mooglik makket mei ien kabel, en biedt mear kompatibiliteit oer ferskate apparaten en merken.