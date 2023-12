Yn in skokkende iepenbiering is it fûn dat unidentifisearre regearingen push-notifikaasjes brûke op smartphones om brûkers te folgjen. Senator Ron Wyden, yn in brief oan it Ministearje fan Justysje, makke soargen oer bûtenlânske amtners dy't gegevens easke fan techgiganten lykas Google en Apple om smartphone-brûkers te kontrolearjen. It ferkear generearre troch apps dy't push-notifikaasjes ferstjoere, jout dizze oerheidsentiteiten in unike kâns om de aktiviteiten fan brûkers te kontrolearjen mei spesifike apps.

Wyden rôp it Departemint fan Justysje op om aksje te nimmen en "elk belied te ferwiderjen of te feroarjen" dat iepenbiere diskusjes oer tafersjoch fan push-notifikaasjes hindere. Dizze steurende praktyk makket net allinich ynbreuk op de privacy fan brûkers, mar ropt ek fragen op oer it nivo fan regearingskontrôle en tafersjoch.

Apple reagearre op Wyden's brief, en erkende de beheiningen dy't se te krijen hawwe by it dielen fan ynformaasje fanwege regearingsrjochtlinen. Se hawwe lykwols ek in tasizzing útsprutsen om har transparânsjerapporten te aktualisearjen om mear details te jaan oer dizze oanfragen yn it ljocht fan 'e iepenbiere bleatstelling.

Wylst de spesifike belutsen regearingen net binne identifisearre, ymplisearje boarnen dat se "demokrasyen binne ferbûn mei de Feriene Steaten." De doer fan dizze gegevensoanfragen bliuwt ûnbekend.

Apple advisearret ûntwikkelders om foarsichtich te wêzen troch gefoelige gegevens net yn notifikaasjes op te nimmen en alle gegevens te fersiferjen foardat se yn in notifikaasjelading ynbêde. Dizze maatregel is lykwols basearre op proaktive belutsenens fan ûntwikkelders. It is de muoite wurdich op te merken dat guon metadata, lykas de frekwinsje en oarsprong fan notifikaasjes, net fersifere bliuwe, wêrtroch't brûkers 'app-gebrûkspatroanen mooglik bleatstelle.

Dizze iepenbiering beljochtet de driuwende needsaak foar strangere regeljouwing en garânsjes om brûkers te beskermjen tsjin net autorisearre tafersjoch. De privacy en feiligens fan smartphone-brûkers moatte prioriteit wurde om it fertrouwen fan it publyk yn technologybedriuwen te behâlden en har reewilligens om nije ynnovaasjes oan te nimmen.