Apple Arcade: In wiidweidige hantlieding foar beskikbere spultsjes en lêste releases

Apple Arcade, de op abonnemint basearre gamingtsjinst fan Apple, hat syn bibleteek fan spultsjes rap útgroeid sûnt de lansearring. Mei yn 't earstoan hast 100 titels en no mear as 200 spultsjes beskikber, biedt Apple Arcade in ferskaat oan spultsjes foar iPhone, iPad, iPod touch, Mac en Apple TV.

Om de lêste spultsjes te ferkennen en te downloaden, kinne brûkers nei it ljepblêd Arcade yn 'e App Store gean, nei ûnderen rôlje en "Alle spultsjes sjen." De nijste releases wurde typysk oan 'e boppekant fan' e side neamd.

De lêste release op Apple Arcade is My Talking Angela 2+, in populêr firtuele pet-spultsje fan 'e makkers fan' e My Talking Tom-franchise. Yn dit spultsje helpe spilers Angela, in modieuze kat, dwaande te bliuwen yn har hûs yn 'e grutte stêd mei aktiviteiten lykas dûnsjen, bakken en fjochtsporten.

In oare resinte tafoeging is Samba de Amigo: Party-To-Go, in ritme spultsje dat oarspronklik lansearre yn arcades yn 1999. Spilers kinne skodzje it mei harren maracas en groove oan 40 hit ferskes út ferskate sjenres, ynklusyf tracks fan artysten lykas Lady Gaga en PSY.

einigens. is in mei de hân makke oerienkommende spultsje mei beheinde bewegingen dy't spilers útdaagje om strategysk te tinken en tûke wedstriden te meitsjen. Klim op de Leaderboards, ûntsluten spesjale tegels en power-ups, en ferkenne ferskate tema's yn Classic Mode of ferdwaal yn 'e muzyk mei Tempo Mode.

Kingdoms: Merge & Build biedt in unike miks fan merge-2 gameplay en meganika foar keninkryk bouwe. Spilers moatte Prins Edward en syn freonen helpe om in keninkryk te herstellen dat is ferneatige troch in mysterieuze magyske krêft. Begjin mei in magysk aventoer fol mei quests en unravel it mystearje efter de ûndergong fan it keninkryk.

Dit binne mar in pear foarbylden fan 'e spultsjes beskikber op Apple Arcade. Oare titels omfetsje Neograms+, Hello Kitty Island Adventure, Stardew Valley+, Ridiculous Fishing EX, LEGO DUPLO WORLD+, Slay the Spire+, Millionaire Trivia: TV Game+, Retro Bowl+, Jet Dragon, en Bold Moves+.

It is de muoite wurdich op te merken dat Apple Arcade kompatibel is mei PS5 en Xbox draadloze controllers, wêrtroch spilers kinne genietsje fan dizze spultsjes mei har foarkar controller.

Apple Arcade bliuwt regelmjittich nije spultsjes tafoegje, mei updates en releases pland foar de kommende moannen. Septimber allinich wurdt ferwachte om 40+ spultsje-updates en trije nije releases te sjen.

Genietsje fan it ferskaat oan spultsjes beskikber op Apple Arcade en dûk yn 'e spannende wrâld fan gaming op Apple-apparaten.

boarnen:

- Apple Arcade-spultsjes: Apple App Store