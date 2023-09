Yntroduksje fan de iPhone 15 en iPhone 15 Plus: Nije funksjes en ferbetterings

Apple hat har lêste smartphones ûntbleate, de iPhone 15 en iPhone 15 Plus, mei ferbettere prestaasjes, nije kleuropsjes en in USB-C-poarte. De apparaten behâlde deselde startpriis as de modellen fan ferline jier, priis op $ 799.

Sawol de iPhone 15 as iPhone 15 Plus komme mei 6.1-inch en 6.7-inch displays, respektivelik. Apple hat oankundige dat de maksimale helderheid fan dizze byldskermen is ferhege nei 2000 nits, wat in mear libbendige besjenûnderfining leveret. Foarbestellingen foar de iPhone 15 sille dizze freed begjinne, mei de offisjele lansearring pland foar 22 septimber.

Ien opfallende funksje fan 'e nije iPhones is har stilike kleurfinishen. Apple hat de kleuren naadloos ynsletten yn 'e glêzen bûtenkant, wat resulteart yn prachtige en opfallende finishen. De iPhone 15 is te krijen yn roze, gielgrien, blau en swart, en biedt brûkers in breed oanbod fan opsjes foar har persoanlike styl.

It kamerasysteem fan 'e iPhone 15-searje hat ek wichtige upgrades krigen. It basismodel hat no in 48-megapixel haadsensor, dy't oerienkomt mei de mooglikheden fan 'e iPhone 14 Pro-searje fan ferline jier. Dizze sensor makket 1x en 2x optyske zoommodi mooglik, tegearre mei de gewoane 0.5x ultra-wide lens. Portretmodus is ek ferbettere om bettere prestaasjes by leech ljocht te leverjen, mei de tafoege bonus fan automatysk ynskeakelje by it sjitten mei de haadkamera. Derneist kinne brûkers de fokus oanpasse nei it meitsjen fan in foto troch de funksje foar behâld fan djiptekaart.

De iPhone 15 en iPhone 15 Plus wurde oandreaun troch de A16 Bionic-chip, mei in seis-core CPU en 5-core GPU. Dizze chip is itselde as dy fûn yn 'e iPhone 14 Pro-modellen, en soarget foar útsûnderlike prestaasjes en effisjinsje. De batterijlibben fan 'e iPhone 15 bliuwt itselde as syn foargonger, wylst de iPhone 15 Plus noch langere gebrûkstiid biedt troch in gruttere ynterne batterij. Opladen kin no dien wurde fia de nije USB-C-poarte.

In oare opmerklike tafoeging oan 'e iPhone 15-searje is de twadde-generaasje Ultra-Wideband-chip, dy't berik en krektens signifikant ferbetteret by it lokalisearjen fan objekten. Precision Finding kin no brûkers direkt nei in persoan navigearje, neist it lokalisearjen fan items mei AirTags taheakke.

Wat feiligensfunksjes oanbelanget, hat Apple syn Emergency SOS fia Satellite-funksje útwreide om situaasjes by dykassistint te dekken. Yn 'e Feriene Steaten kinne AAA-leden profitearje fan dizze tsjinst. De Emergency SOS-funksje wurdt fergees levere foar de earste twa jier nei it keapjen fan in iPhone 15; lykwols, prizen bûten dizze perioade is net bekend makke.

De iPhone 15 en iPhone 15 Plus sille op 22 septimber te keap wêze, mei de iPhone 15 fan $ 799 en de iPhone 15 Plus fan $ 899.

