Yntroduksje fan de iPhone 15 Pro en Pro Max: Apple's machtichste iPhones noch

Apple hat krekt har lêste high-end smartphones ûntbleate, de iPhone 15 Pro en Pro Max. Folslein mei funksjes en mei de machtichste prestaasjes op elke smartphone, binne dizze nije modellen ynsteld om yndruk te meitsjen.

De iPhone 15 Pro komt mei in 6.1-inch skerm, wylst de Pro Max in grutter 6.7-inch skerm hat. Beide modellen wurde oandreaun troch de A17 Pro-chip, dy't Apple beweart hat rapper prestaasjes dan hokker oar smartphone op 'e merke. Mei in ferbettere GPU wurdt ferwachte dat dizze apparaten in ferhege gamingûnderfining leverje.

Ien fan 'e opmerklike feroaringen dit jier is it opnimmen fan in USB-C-poarte oan' e ûnderkant fan 'e tillefoan, dy't de tradisjonele Lightning-poarte ferfangt. Apple hat derop dat de iPhone 15 Pro 10Gbps oerdrachtsnelheden hat, wat it makliker makket om grutte bestannen lykas foto's en fideo's oer te dragen.

De nije iPhones hawwe in sterkere behuizing makke fan titanium, wêrtroch't se duorsumer binne dan ea earder. Se komme yn fjouwer ferskillende kleuren: swart, wyt, blau en "natuerlik". Apple hat ek de Action Button yntrodusearre, dy't de ringknop ferfangt oan 'e linkerkant fan' e tillefoan. Dizze knop kin oanpast wurde om ferskate funksjes út te fieren, lykas it iepenjen fan de kamera of it ynskeakeljen fan de zaklamp.

Wat fotografy oanbelanget, biede de iPhone 15 Pro en Pro Max de bêste kamera's fan Apple oant no ta. Útrist mei sân ûnderskate linzen, ynklusyf in opwurdearre 48-megapixel-kamera, meitsje dizze apparaten prachtige foto's mei ferbettere prestaasjes by leech ljocht en fermindere lensflare. De kamera's brûke ek Apple's AI-systemen om HEIF-foto's mei folsleine resolúsje te fangen en biede meardere fokale lingtes foar alsidige sjitopsjes. Derneist stypje de tillefoans it sjitten fan 4K60 ProRes-fideo en kinne sels eksterne opslach tastean fia de USB-C-poarte.

Wylst de basis iPhone-modellen upgrades krije fan 'e Pro-modellen fan it foarige jier, fungearje de iPhone 15 Pro en Pro Max as in testgrûn foar Apple's ynnovative ideeën. Mei har krêftige prestaasjes, avansearre kameramooglikheden, en USB-C-mooglikheden, ferpleatse dizze apparaten de grinzen fan wat in iPhone kin dwaan.

boarnen:

- Auteur: David Pierce

- Boarne: The Verge