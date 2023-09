Apple fernijt partnerskip mei Qualcomm foar 5G-modems

Apple hat syn partnerskip mei Qualcomm fernijd, en soarget derfoar dat de konsuminteelektronika-gigant sil trochgean mei it brûken fan Qualcomm's Snapdragon 5G Modem-RF Systems yn har smartphones oant 2026. Dizze oankundiging komt nettsjinsteande Apple's eardere ynspanningen om har eigen modems te ûntwikkeljen en har ôfhinklikens fan Qualcomm te ferminderjen.

Hoewol Apple it wrakseljende modembedriuw fan Intel yn 2019 oankocht, en it bedriuw de nedige boarnen foarsjocht om har eigen modems te meitsjen, liket it derop dat Apple's unôfhinklike modemûntwikkeling noch net fruchtberens hat berikt. De oerienkomst mei Qualcomm jout oan dat Apple noch altyd fertrout op eksterne leveransiers om te foldwaan oan har modembehoeften.

It ûntwikkeljen fan har eigen modems soe Apple tastien hawwe om de kosten en royalty's te omgean mei de komponinten fan Qualcomm, wêrtroch't de profitabiliteit fan it bedriuw mooglik ferheget. Troch har partnerskip mei Qualcomm te fernijen, soarget Apple lykwols dat it in reservekopyplan hat foar it gefal dat syn unôfhinklike modemûntwikkeling net sa fluch foarútgiet as ferwachte.

Wylst de nije oerienkomst net-eksklusyf is, wat betsjuttet dat Apple noch har eigen modems kin brûke as dy fan oare leveransiers, it ûnderstreket de oanhâldende ôfhinklikens fan Qualcomm foar har modemtechnology fan it bedriuw. Apple is in wichtige klant foar Qualcomm, mei sawol Apple as Samsung goed foar 10% of mear fan Qualcomm's konsolidearre ynkomsten yn fiskaal 2022.

De timing fan 'e oankundiging is opmerklik, om't it krekt foar Apple's jierlikse iPhone-evenemint komt, wêr't it bedriuw ferwachte wurdt har nije iPhone 15 te ûntbleatsjen. It wurdt ferwachte dat se Qualcomm's 5G-modem en RF-frontend sille brûke.

Boarnen: Qualcomm

Definysjes:

- Snapdragon 5G Modem-RF-systemen: Qualcomm's oanbod fan 5G-modem- en radiofrekwinsjesystemen brûkt yn smartphones en oare elektroanika.

- Modem: In apparaat wêrtroch apparaten kinne ferbine mei it ynternet of oare netwurken troch gegevens te ferstjoeren en te ûntfangen.

- RF Front End: It circuit yn in apparaat dat de oerdracht en ûntfangst fan radiofrekwinsjesinjalen omgiet.

- Royalties: Fergoedingen betelle troch in bedriuw om de yntellektuele eigendom of technologyen fan in oar bedriuw te brûken.