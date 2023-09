Google publisearret septimber befeiligingsupdate foar Android

Google hat syn moanlikse befeiligingsupdate foar Android frijlitten, dy't patches omfettet foar ferskate feiligensproblemen. Ien fan 'e meast opmerklike problemen is in kwetsberens fan nul dagen, markearre CVE-2023-35674, dy't in hege earnstbeoardieling is tawiisd. Dizze kwetsberens wurdt op it stuit rjochte troch bedrigingsakteurs.

Zero-day kwetsberens binne earder ûnbekende problemen dy't kinne wurde eksploitearre troch kweade akteurs oant se wurde reparearre. Yn it gefal fan CVE-2023-35674 lit it minne akteurs privileezjes eskalearje sûnder ynteraksje mei brûkers. Hoewol dit oangeande klinke kin, is it wichtich om te notearjen dat Google bewust is fan it probleem en wurket oan in patch.

Privilege-eskalaasje-kwetsberheden binne net ûngewoan yn it Android-ekosysteem, en Google hat in sterk spoarrekord om se te finen en te patchjen. Brûkers kinne ferwachtsje dat de befeiligingsupdate fan septimber dizze kwetsberens oanpakt. Sadree't de fernijing beskikber is, sille Android-apparaten brûkers ynformearje, en se moatte gewoan har apparaten opnij starte om de patch te ynstallearjen.

It is oan te rieden om de fernijing te ynstallearjen sa gau as it beskikber is om te soargjen dat it apparaat beskerme is tsjin potinsjele eksploaten. Om te kontrolearjen foar de befeiligingspatchferzje op jo Android-apparaat, gean nei Ynstellings> Systeem> Systeemfernijing. Brûkers moatte ek bewust wêze fan oare krityske kwetsberens oanpakt yn 'e septimber-befeiligingsupdate, dy't bedrigingsakteurs mooglik meitsje kinne om kweade koade op ôfstân út te fieren.

It is it neamen wurdich dat net-Pixel-tillefoans op in letter momint de befeiligingspatch fan septimber kinne krije. OEM's moatte de patches testen en oanpasse foar har spesifike hardware foardat se útrolje. Dêrom kinne brûkers mei apparaten fan fabrikanten lykas Samsung, Huawei, OnePlus, of oaren in lichte fertraging ûnderfine by it ûntfangen fan de fernijing.

Ta beslút, hoewol de kwetsberens fan nul dagen in reden foar soarch kin wêze, wurket Google aktyf om it probleem te ferminderjen troch har reguliere befeiligingsupdates. Brûkers moatte wach bliuwe en de septimberbefeiligingspatch tapasse sa gau as it beskikber is om te garandearjen dat har Android-apparaten beskerme binne tsjin potinsjele eksploaten.

boarnen:

– [Boarne 1] (URL)

– [Boarne 2] (URL)