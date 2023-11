Nije San Jose-edysje fan Monopoly útbrocht, fiere pleatslike landmarks en histoarje

De heul ferwachte San Jose-edysje fan Monopoly waard offisjeel frijlitten op 20 novimber 2023, mei in spesjaal barren hâlden yn it byldbepalende Winchester Mystery House. Dizze unike ferzje fan it klassike boerdspul bringt earbetoan oan 'e rike skiednis en landmarks fan San Jose, en fange de essinsje fan' e stêd foar kommende generaasjes.

It spielboerd hat in ferskaat oan opmerklike pleatslike landmarks en bedriuwen, ynklusyf it Winchester Mystery House en Original Joe's, dy't de begeerde plakken besette dy't typysk Boardwalk en Park Place soene wêze. Oare populêre bestimmingen op it boerd omfetsje Santana Row, San Pedro Square, Plaza de Cesar Chavez, en de Tech Interactive.

San Jose Boargemaster Matt Mahan spruts syn opwining út oer de frijlitting, en stelde dat it spultsje in prachtige kâns biedt om de skiednis en kultuer fan 'e stêd te fieren. Hy markearre it belang fan it behâld fan pleatslike landmarks en soargje dat se op sa'n unike manier wurde betocht.

De San Jose-edysje fan Monopoly is no te keap by ferskate retailers, ynklusyf Amazon en CVS, foar $ 39.95. It spul is makke troch Top Trumps en lisinsje fan Hasbro, garandearret in hege kwaliteit en noflike gameplay ûnderfining.

FAQ:

F: Wêr kin ik de San Jose-edysje fan Monopoly keapje?

A: It spultsje is te keap by retailers lykas Amazon en CVS.

F: Hoefolle kostet it spultsje?

A: De San Jose-edysje fan Monopoly is priis op $ 39.95.

F: Hokker landmarks steane op it spulboerd?

A: The Winchester Mystery House, Original Joe's, Santana Row, San Pedro Square, Plaza de Cesar Chavez, en de Tech Interactive binne ûnder de landmarks opnommen yn it spul.

F: Hokker bedriuw hat it spultsje makke?

A: De San Jose-edysje fan Monopoly waard makke troch Top Trumps en lisinsje fan Hasbro.

boarnen:

- [Amazon](https://www.amazon.com/)

- [CVS](https://www.cvs.com/)