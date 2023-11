In wiidweidige analyze fan cyberstalking: faktoaren dy't ynfloed hawwe op misdieding en slachtoffers

De tanimmende prevalens fan digitale technologyen en it ynternet hat oanlieding jûn ta in nije foarm fan persoanlike ynbraak bekend as cyberstalking. Cyberstalking wurdt definiearre as de werhelle en net winske elektroanyske kommunikaasje dy't eangst en need feroarsaket by slachtoffers. Hoewol it miskien gjin fysyk geweld omfettet lykas offline stalking, kin it slimme emosjonele en psychologyske gefolgen hawwe. Mei mear dan 1.3 miljoen minsken dy't elk jier cyberstalking ûnderfine, is it krúsjaal om de faktoaren te begripen dy't bydrage oan dit soarte fan slachtoffers.

In resinte stúdzje útfierd troch in ûndersiker oan de Sam Houston State University (SHSU) dûkte yn it ûndersyk nei cyberstalking om de faktoaren te identifisearjen dy't ferbûn binne mei sawol misdieding as slachtoffers. De stúdzje ûndersocht hast 60 stúdzjes útfierd tusken 2002 en 2022, meast útfierd yn 'e Feriene Steaten, mar ek yn oare lannen lykas Austraalje, Belgje, Spanje, Turkije, Kanada, Sily, Egypte, Ingelân en Portugal. De dielnimmers wiene sawol folwoeksenen as adolesinten.

De stúdzje brûkte in trije-nivo meta-analytyske oanpak om de relative jildigens fan foarsizzers te identifisearjen dy't relatearre binne oan sosjaaldemografyske faktoaren, eftergrûnûnderfiningen, risikofaktoaren en beskermjende domeinen. De befinings fan 'e stúdzje die bliken dat it eftergrûndomein de meast signifikante ynfloed hie op cyberstalking-persintaazje en slachtoffers, folge troch it risikodomein. De sosjaaldemografyske en beskermjende domeinen hienen lykwols gjin signifikant effekt.

De stúdzje fûn ek dat partikulieren dy't har dwaande hâlde mei cyber-agressyf gedrach harsels it risiko sette om cyberstalked of wraak te wurden troch slachtoffers. Misledigjende ûnderfiningen, sawol online as offline, wiene sterk korrelearre mei cyberstalking-slachtoffers. Persoanlikheid en psychologyske skaaimerken, lykas stress, eangst en depresje, lykas risikofolle relasjonele trekken, lykas bedrochgedrach en romantyske oergeunst, wiene ferbûn mei sawol misdieden as slachtoffers fan cyberstalking.

Dizze befiningen kinne weardefolle ynsjoch leverje foar de ûntwikkeling fan previnsjestrategyen om cyberstalking oan te pakken. Troch de faktoaren te begripen dy't bydrage oan cyberstalking, kinne ynstellingen en oerheden beheinde middels effisjint allocearje en previnsje-ynspanningen rjochtsje wêr't se it meast nedich binne. Previnsjestrategyen moatte rekken hâlde mei de oerlaap tusken offline geweld en cybergeweld, en ek de eftergrûnfaktoaren dy't it risiko fan misdieding en slachtoffers ferheegje.

FAQ

Wat is cyberstalking?

Cyberstalking ferwiist nei de werhelle en net winske elektroanyske kommunikaasje dy't eangst en need feroarsaket by slachtoffers. It giet om it brûken fan technology, lykas it ynternet, om persoanen te oerlêsten, te yntimidearjen of te bedrigen.

Hoe faak is cyberstalking?

Neffens it Amerikaanske ministearje fan Justysje ûnderfine mear dan 1.3 miljoen minsken jierliks ​​cyberstalking. It wiidferspraat gebrûk fan digitale technologyen en it ynternet hat bydroegen oan de opkomst fan cyberstalking-ynsidinten.

Wat binne de faktoaren ferbûn mei cyberstalking?

De stúdzje identifisearre ferskate faktoaren ferbûn mei cyberstalking, ynklusyf eftergrûnûnderfiningen, risikofaktoaren, en bepaalde persoanlikheid en psychologyske trekken. Misledigjende ûnderfiningen, sawol online as offline, wiene sterk korrelearre mei cyberstalking-slachtoffers.

Hoe kinne dizze befiningen helpe om cyberstalking te foarkommen?

Begryp fan 'e faktoaren dy't bydrage oan cyberstalking kin de ûntwikkeling fan previnsjestrategyen ynformearje. Troch te rjochtsjen op de oerlappende faktoaren tusken offline geweld en cybergeweld, kinne previnsje-ynspanningen effektiver wêze by it oanpakken fan cyberstalking en it beskermjen fan potensjele slachtoffers.