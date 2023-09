De Hisense ULED X TV: In revolúsje yn efterljochtingtechnology

De Hisense ULED X TV revolúsjonearret de manier wêrop wy technology foar efterljochting belibje. Ien fan 'e wichtichste problemen mei efterljochting is dat it kin trochsijpelje, de swarten útwaskje en halo's meitsje om ljochte objekten. TV-fabrikanten hawwe besocht dit probleem oan te pakken troch LED-ljochten te brûken dy't kinne wurde útskeakele efter gebieten dy't bedoeld binne om swart te wêzen. Dizze technyk, bekend as dimmingsônes, hat mingde resultaten hân, dy't faak liede ta tonale artefakten en ûnfolsleine ôfstimming.

De Hisense ULED X TV nimt lykwols in oare oanpak. Mei syn 20,000 mini-LED-achterljochten ferdield yn 5,000 dimmingsônes, biedt dizze TV in grutter oantal sônes dan de measte oare modellen op 'e merke. It resultaat is in opmerklike ferbettering yn byldkwaliteit en presyzje. De swarten binne folle tsjusterder, en de kleuren binne ryk en libbendich.

Yn termen fan fergeliking wurde LCD-tv's oer it generaal better beskôge as OLED's foar goed ferljochte keamers. De ULED X TV biedt lykwols yndrukwekkende swarte nivo's, minimale bloei, en djippe kleursêding, wêrtroch it yn in protte aspekten net te ûnderskieden is fan OLED-tv's. Derneist skynt de ULED X as it giet om pykhelderheid, en oertsjûget de measte LCD-tv's.

Tidens in yngeande resinsje wie de ULED X TV konsekwint yndruk mei syn byldkwaliteit, en presteare sels guon fan 'e bêste tv's op 'e merke. Ynhâld fan hege kwaliteit mei kodearring mei heech dynamysk berik toant de mooglikheden fan de ULED X, mei de mearderheid fan 'e sênes foarkar boppe in liedende konkurrint.

D'r binne lykwols wat neidielen te beskôgjen. De stimkontrôles fan ULED X binne beheind, en har Vidaa-bestjoeringssysteem biedt miskien net itselde nivo fan app-stipe as Android TV. Foar dyjingen dy't op spesifike apps fertrouwe, is it oan te rieden om de beskikberens te kontrolearjen foardat jo de ULED X keapje.

Oer it algemien biedt de Hisense ULED X TV in wichtige foarútgong yn technology foar efterljochting. De útsûnderlike byldkwaliteit, yndrukwekkende swarte nivo's en libbene kleuren meitsje it in topkandidaat op 'e TV-merk. Hoewol it wat beheiningen kin hawwe, fertsjinnet it grif erkenning as ien fan 'e bêste tv's dy't op it stuit beskikber binne.

