Ferbetterje tagonklikens: Amazon Fire Stick's Voice View-funksje

Amazon Fire Stick-brûkers hawwe no in handige opsje om har besjenûnderfining te ferbetterjen mei de Voice View-funksje. Dit útsûnderlike ark foar tagonklikens, primêr ûntworpen foar persoanen mei fisuele beheining, biedt weardefolle stipe oan dyjingen dy't muoite hawwe om it skerm te sjen of gewoan ekstra help sykje by it selektearjen fan ynhâld om te besjen.

Voice View, lykas Amazon it beskriuwt, is in skermlêzer spesifyk ûntwikkele foar Fire TV-apparaten. As it is aktivearre, kommunisearret it lûd op it skerm tekst as brûkers troch menu-opsjes en ynstellings navigearje. Boppedat kin it brûkt wurde tidens it earste apparaatkonfiguraasjeproses, wat in ynklusive en brûkerfreonlike ûnderfining leveret.

Om tagong te krijen ta dizze funksje, soargje derfoar dat jo in Fire TV Stick hawwe begelaat troch in Alexa Voice Remote. Brûkers sille gjin beheiningen mear hawwe as it giet om genietsje fan har favorite shows of films. Troch tagelyk de Menu- en Back-knoppen, lizzend oan 'e boppeste trio fan lytse knoppen op' e ôfstân, foar sawat twa oant fiif sekonden yn te hâlden, kin de Voice View-funksje sûnder muoite aktivearre wurde.

Neist de metoade op ôfstân hawwe brûkers ek de opsje om Voice View yn te skeakeljen of út te skeakeljen fia de Ynstellings-app. Gean gewoan tagong ta de seksje Tagonklikens en selektearje VoiceView. As suksesfol aktivearre, sille brûkers wurde begroete mei de gerêststellende stimprompt, "VoiceView Ready," wat oanjout dat de funksje ynskeakele is en ree is om in immersive ûnderfining te leverjen. Oarsom, as de funksje is útskeakele, sille brûkers de prompt hearre, "VoiceView Exiting."

Troch tagonklikensynstruminten lykas Voice View te omearmjen, toant Amazon har ynset foar ynklusiviteit, en soarget derfoar dat elkenien de foardielen fan har Fire TV Stick kin genietsje. Oft it no tagong ta in breed oanbod fan ynhâld is of sûnder muoite troch menu's navigearje, dizze funksje foeget gemak en ynklusiviteit ta foar alle brûkers.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Hoe kin ik de Voice View-funksje aktivearje op myn Amazon Fire Stick?

Om de Voice View-funksje te aktivearjen, hâld de Menu- en Back-knoppen tagelyk yn op jo Alexa Voice Remote foar sawat twa oant fiif sekonden. As alternatyf kinne jo it ynskeakelje fia de Ynstellings-app troch Tagonklikheid te selektearjen en dan VoiceView. Wat docht Voice View?

Voice View is in skermlêzer dy't tekst op it skerm lêst as jo troch menu-opsjes en ynstellings navigearje op jo Amazon Fire Stick. It helpt persoanen mei fisuele beheinings troch it jaan fan harkbere assistinsje foar in ferbettere besjenûnderfining. Is Voice View allinich foar fisueel beheinde brûkers?

Hoewol Voice View primêr is ûntworpen foar persoanen mei fisuele beheining, kin elkenien profitearje fan syn funksjes om navigaasje en ynhâld seleksje handiger en tagonkliker te meitsjen. Kin ik Voice View yn- en útskeakelje? Ja, jo kinne de Voice View-funksje maklik yn- of útskeakelje. As ynskeakele, sil de prompt "VoiceView Ready" de aktivearring befêstigje. Lykas, as útskeakele, sille jo "VoiceView Exiting" hearre.