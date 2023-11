Hoe kinne jo tagong krije ta ferburgen zoomfunksje en stimwerjefte op Amazon Fire Stick

As jo ​​​​in Amazon Fire Stick hawwe, binne d'r wat ferburgen funksjes wêrfan jo miskien net bewust binne. Neist it jaan fan tagong ta in wrâld fan fermaak, biedt de Fire TV ek nuttige tagonklikens foar brûkers. Ien fan dizze funksjes is de Screen Magnifier, wêrtroch jo kinne ynzoome op jo skerm.

Om de zoomfunksje yn te skeakeljen, folgje dizze ienfâldige stappen:

1. Gean nei de Ynstellings app op jo Amazon Fire TV en selektearje Tagonklikheid.

2. Druk en hâld de Back en Fast Forward knoppen op jo ôfstân tagelyk foar likernôch fiif sekonden.

3. Ien kear ynskeakele, kinne jo ynzoome troch te drukken op de Menu en Fast Forward knoppen. Om út te zoomen, druk op Menu en Rewind.

4. As jo ​​de rjochting fan 'e zoom feroarje wolle, druk dan op Menu en dan de oerienkommende knoppen foar Up, Down, Left of Right.

It is wichtich om te notearjen dat de zoomfunksje miskien net wurket mei alle fideo-ynhâld. Neffens Amazon, "De measte fideo-ynhâld is net kompatibel mei de zoomfunksje."

In oare geweldige tagonklikensfunksje oanbean troch Amazon Fire Stick is Voice View. Dizze funksje lit in firtuele stim útlêze wat der op it skerm bart, wat it makliker makket foar fisueel beheinde brûkers om har apparaat te navigearjen.

Om Voice View te aktivearjen, folgje dizze stappen:

1. Sykje de Menu knop en de Back knop op jo Amazon Fire Stick remote.

2. Druk en hâld beide knoppen tagelyk foar likernôch fiif sekonden.

3. Jo hearre "VoiceView Ready" ienris de funksje is aktivearre.

Dizze ferburgen funksjes op 'e Amazon Fire Stick kinne in mear ynklusive en brûkerfreonlike ûnderfining leverje foar alle brûkers, nettsjinsteande har tagonklikensferlet. Oft jo moatte ynzoome op jo skerm of hawwe in firtuele stim liedt jo troch de ynterface, dizze opsjes soargje derfoar dat elkenien kin genietsje fan harren Fire Stick it meast.

Faak Stelde Fragen

F: Kin ik de zoomfunksje brûke mei elke fideo-ynhâld?

A: Nee, de zoomfunksje is mooglik net kompatibel mei alle fideo-ynhâld.

F: Hoe zoom ik yn en út mei de zoomfunksje?

A: Om yn te zoomen, druk op Menu en Fast Forward. Om út te zoomen, druk op Menu en Rewind.

F: Hoe kin ik Voice View aktivearje?

A: Druk en hâld de Menu- en Back-knoppen tagelyk foar sawat fiif sekonden om Voice View te aktivearjen.

F: Is Voice View beskikber op alle Amazon Fire Stick-apparaten?

A: Ja, Voice View is in funksje beskikber op alle Amazon Fire Stick-apparaten.