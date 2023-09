Is de "No-Hair Theorem" fan swarte gatten útdage troch in alternative teory fan swiertekrêft?

In resint net-publisearre papier suggerearret dat it rûnom akseptearre "no-hair theorem" fan swarte gatten miskien net wier is as in alternative teory fan swiertekrêft neamd de teleparallelle formulearring korrekt is. De no-hair-stelling ferienfâldiget ús begryp fan swarte gatten troch te stellen dat de massa, elektryske lading en spin fan in swart gat alle nedige ynformaasje deroer befetsje. Dizze nije teory daagt lykwols dat begryp út en kin ús stúdzje fan swarte gatten potinsjeel komplisearje. Oan 'e oare kant kin it natuerkundigen ek in nij perspektyf en djipper begryp fan swarte gatten biede.

De no-hair-stelling hâldt yn dat alle ynformaasje oer matearje dy't troch in swart gat opslokt is ferlern giet as it swarte gat gravitaasjewellen of ljocht útstjit. Under dizze teorema ferskine swarte gatten identyk oan eksterne waarnimmers, nettsjinsteande har skiednis of komposysje. De term "hier" is in metafoar dy't ynformaasje beskriuwt dy't ferlern gien is bûten de barrenhoarizon fan it swarte gat.

Wylst de no-hair teorema wurdt rûnom akseptearre, der binne natuerkundigen dy't fierder te freegjen en sykje bewiis tsjin it. De skriuwers fan it net-publisearre papier ûndersochten de gefolgen fan 'e teleparallelle formulearring fan Einstein-Gauss-Bonnet swiertekrêft, in alternative teory foar Algemiene Relativity. Dizze teory beskriuwt swiertekrêft mei help fan torsion ynstee fan curvature.

De auteurs fûnen dat it folgjen fan dit alternative paad se liede ta "hierige" oplossingen foar swart gat. Dizze hierige swarte gatten befetsje skalêre fjilden bûten de evenemintehoarizon, en jouwe ekstra ynformaasje oer it ynterieur fan it swarte gat. Bygelyks, gravitasjonele strieling koe wurde útstjoerd. Hoewol dit net folslein ungewoane is yn feroare teoryen fan swiertekrêft, daagt it de ienfâld fan 'e no-hair-stelling út.

Dit papier, hoewol noch te wurde peer-reviewed, markearret de oanhâldende ferkenning fan alternative teoryen fan swiertekrêft en har gefolgen foar swarte gat-stúdzje. Wylst Algemiene Relativiteit de meast akseptearre teory bliuwt, bliuwe wittenskippers alternativen ûndersiikje om in djipper begryp te krijen fan de kompleksiteiten fan it universum.

