Fall Tech Event Lineup: Wat te ferwachtsjen yn septimber en oktober

Septimber en oktober binne spannende moannen foar tech-entûsjasters, om't grutte eveneminten en konferinsjes plakfine, en de lêste ynnovaasjes en oankundigingen yn ferskate yndustry sjen litte. Litte wy efkes sjen nei guon fan 'e kommende eveneminten en wat wy derfan kinne ferwachtsje.

Toronto International Film Festival (TIFF)

Wannear: Tongersdei 7 septimber - Snein 17 septimber

Wêr: Downtown Toronto, Kanada

Wat: TIFF is in jierliks ​​filmfestival dat ynternasjonale films beljochtet en foarstellings, lêzingen, eveneminten en workshops biedt.

Apple Wonderlust

Wannear: tiisdei 12 septimber om 1:10 ET / XNUMX:XNUMX PT

Wêr: Apple Park, Cupertino, Kalifornje

Wat: Apple's heul ferwachte evenemint, Wonderlust, sil de nije iPhone 15-opstelling sjen litte, nei alle gedachten USB-C-poarten hawwe ynstee fan Lightning.

Detroit Auto Show

Wannear: woansdei 13 septimber - snein 24 septimber

Wêr: Huntington Place Convention Center, Detroit, Michigan

Wat: De Detroit Auto Show, ek wol bekend as de North American International Auto Show, bringt autofabrikanten en saakkundigen yn 'e yndustry byinoar om de lêste automotive trends en nije auto's te sjen en te besprekken.

Amazon Apparaten en Service Event

Wannear: woansdei 20 septimber om 10 oere ET

Wêr: Amazon HQ2 Campus, Arlington, Firginia

Wat: Amazon organisearret in útnoegingsevenemint op har twadde haadkantoar, wêr't se wurde ferwachte dat se nije apparaten en tsjinsten sille iepenbierje.

Microsoft Special Event

Wannear: Tongersdei 21 septimber

Wêr: New York City

Wat: Microsoft sil in útnoeging-allinich "spesjaal barren" hostje, wierskynlik rjochte op bywurke Surface-apparaten en foarútgong yn AI.

Vox Media's Code Event

Wannear: tiisdei 26 septimber - woansdei 27 septimber

Wêr: The Ritz-Carlton, Laguna Niguel, Kalifornje

Wat: Koade is in technysk evenemint dat ynfloedrike stimmen yn 'e sektor byinoar bringt. Dit jier hat it opmerklike sprekkers lykas X/Twitter CEO Linda Yaccarino, Bumble CEO Whitney Wolfe Herd, GM CEO Mary Barra, en mear.

Dit is mar in glimp fan wat der komt yn septimber en oktober. Oare eveneminten, lykas Meta Connect, Made by Google, en Samsung Developer Conference, binne ek op 'e hoarizon, en belooft spannende oankundigingen en ynsjoch yn firtuele realiteit, nije Google-apparaten, en Samsung's Galaxy-ekosysteemupdates, respektivelik. As mear eveneminten wurde oankundige, bliuw op 'e hichte foar updates oer The Verge.

