Offisjele Ages of Overwatch 2 Heroes Revealed

De ûntwikkelders fan Overwatch 2 hawwe lang om let de offisjele leeftiden fan alle karakters fan it spul ûntbleate, en meitsje in ein oan jierren fan spekulaasje fan fans. Blizzard's helden-shooter hat populariteit opdien net allinich foar syn gameplay, mar ek foar syn ferskaat en kultureel represintative cast fan helden.

Yn in resinte update nei de Play Overwatch webside, Blizzard opnommen de jierdeis en leeftiden fan alle helden yn Overwatch 2. De ynformaasje jout ynsjoch yn de backstory en timelines fan dizze byldbepalende karakters.

Ferrassend is it jongste karakter yn Overwatch 2 gjin minske, mar de tankheld Orisa, dy't mar 1 jier âld is. Nau efterfolgje is Echo op 14 en Hammond op 16. Under de minsklike helden is de jongste Illari, in nijkommer yn it spul, op it stuit 18 jier âld.

Ynteressant hawwe guon helden unike bertedatums. Junkrat, bygelyks, waard berne op 29 febrewaris, in skrikkeldei dy't mar ien kear yn de fjouwer jier foarkomt. Dit foeget in ekstra laach fan unyk ta oan syn karakter.

Derneist is it de muoite wurdich op te merken dat de Sweedske helden Torbjorn en Brigitte in spesjale ferbining diele, om't se mar ien dei apart fan elkoar berne binne. Torbjorn is 33 jier en 364 dagen âlder dan syn dochter, en markearret de famyljebannen binnen it ferhaal fan it spultsje.

Foar fans dy't graach leare oer de jierdeis fan alle karakters yn Overwatch 2, biedt de Play Overwatch-webside in wiidweidige hub mei alle nedige ynformaasje.

Oer it algemien foeget dizze fernijing fan Blizzard in oare laach fan djipte ta oan 'e al rike lear fan Overwatch 2. It lit spilers de karakters, har histoarjes en har plak yn it universum fan it spul better begripe.

boarnen:

- Liam Ho

- Spielje Overwatch-webside