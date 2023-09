Aldi yntroduseart New Wonder Spray as in betelber alternatyf foar Color Wow Dream Coat Spray

Aldi's Health & Beauty-merk, Lacura, is ynsteld om in ynnovatyf hierprodukt frij te litten dat klear is om hierleafhawwers £ 22 te besparjen yn ferliking mei de populêre Color Wow Dream Coat Spray. De nije wûnderspray, priis op £ 4.99 foar in flesse fan 200 ml, belooft kroeze hier te transformearjen, feiligensbeskerming te bieden en langduorjende effekten te bieden. It produkt is ynsteld om op 7 septimber yn Aldi-winkels te kommen, mar de beskikberens sil beheind wêze.

De Lacura Wonder Spray is spesjaal formulearre mei avansearre yngrediïnten lykas Calendula Officinalis Flower Water, Chamomilla Recutita Flower Extract, en Glycolic Acid. Dizze heechprestearjende formulearring is fan doel om frizzfrije tekstueren, waarmte- en fochtigensbeskerming te leverjen, en ek oertollige oalje op te nimmen foar in ferfrissend uterlik. It beweart ek in glêde en glâns finish te leverjen dy't oant trije dagen kin duorje.

De timing fan dizze release koe net better, om't de Color Wow Dream Coat Spray populariteit hat opdien fia sosjale mediaplatfoarms lykas TikTok, en mear dan 263 miljoen werjeften sammele mei de hashtag #ColorWow. It wurdt tige favorisearre troch ferneamden ynklusyf Rihanna en Kim Kardashian. Mei de Lacura Wonder Spray kinne konsuminten lykwols genietsje fan ferlykbere foardielen foar in fraksje fan 'e kosten, mei in besparring fan £ 17.01 of 82% yn ferliking mei de Color Wow Dream Coat Spray.

Foar fans fan betelbere, mar effektive produkten foar hierfersoarging, biedt de Lacura Wonder Spray in budzjetfreonlike opsje sûnder kompromissen oer prestaasjes. Dizze dermatologysk hifke en wredensfrije wûnderspray sil te krijen wêze yn Aldi-winkels fanôf 7 septimber, mar ynteressearre keapers moatte fluch hannelje om har flesse te befeiligjen.

boarnen:

[1] Instagram.com

[2] Instagram.com

[3] TikTok.com

[4] Colorwowhair.com