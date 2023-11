Nije metoade foarsteld om masine tinken te bepalen

Undersikers hawwe in nije oanpak yntrodusearre om te mjitten as in masine wirklik tinkt of gewoan gegevens reagearret, en presintearje in alternatyf foar de langsteande Turing Test. De Turing Test, oarspronklik konseptualisearre troch Alan Turing yn 'e 1950's, belutsen in ûnderfreger dy't ûnderskied makke tusken in kompjûter en in minske. Resinte foarútgong yn AI hawwe dizze test lykwols net effektyf makke, lykas foarbylden fan cheatmeganismen op platfoarms lykas Tinder en de opkomst fan chatbots.

Yn in resinte publikaasje yn it tydskrift Intelligent Computing, Philip Nicholas Johnson-Laird fan Princeton University en Marco Ragni fan Chemnitz University of Technology stelle in trije-stap ramt foar om masine tinken te beoardieljen en konklúzjende antwurden te jaan op dit konundrum.

De earste stap omfettet it ûnderwerpen fan 'e masine oan psychologyske eksperiminten om har fermogen om te redenearjen te evaluearjen mei help fan minsklike konklúzjemetoaden, yn tsjinstelling ta allinich te fertrouwen op konvinsjonele logyske prosessen. Dizze batterij fan tests is fan doel om te ûnderskieden oft de masine minsklike redenearring eksposearret.

De twadde stap, bekend as selsrefleksje, testet it begryp fan 'e masine fan har eigen redenearring. Yntrospeksje, in eigenskip ferburgen yn minsklike kennis, kin ljocht skine op it fermogen fan 'e masine om har eigen logyske prosessen te begripen en te analysearjen. Bygelyks, as presintearre mei de fraach, "As Ann is yntelligint, folget it dan dat Ann is yntelligint of sy is ryk, of beide?" in minske soe erkenne dat der gjin oanwizing fan Ann syn rykdom. Oarsom kin in kompjûter muoite hawwe om de reden efter dizze ôflieding te identifisearjen.

As lêste pleite de ûndersikers foar it ferdjipjen yn 'e boarnekoade fan' e masine, mei as doel om wiere redenearring te ûnderskieden fan 'e tapassing fan "djip learen." Troch de koade te evaluearjen foar "kognitive adekwaatens", kinne ûndersikers ûnderskiede oft de redenaasjefeardigens fan 'e masine út wirklik begryp of swarte doaze-algoritmen komt.

Yn har papier beweare Johnson-Laird en Ragni dat de orizjinele Turing-test moat wurde ferfongen troch in wiidweidich ûndersyk fan 'e redenearring fan in programma. De ûndersikers stelle foar om de masine te behanneljen as in aktive dielnimmer oan kognitive eksperiminten en, as it nedich is, syn koade te ûnderwizen oan analyse ferlykber mei harsensûndersykstúdzjes.

As keunstmjittige yntelliginsje fierder yntegreart yn ús deistich libben, evoluearret de needsaak om te bepalen wannear't masines minsklike redenearring emulearje, en dus "tinke", evoluearret fan Turing's teoretyske tinken nei in taastber probleem dat praktyske oplossingen nedich is.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Wat is de Turing Test?



De Turing Test, yntrodusearre troch Alan Turing yn 'e fyftiger jierren, giet it om in ûnderfreger dy't besykje te bepalen oft in dielnimmer in kompjûter of in minske is troch in searje petearen. Wêrom wurdt de Turing-test as net effektyf beskôge?



Mei de komst fan avansearre AI-technologyen hawwe metoaden lykas cheat op platfoarms lykas Tinder en de prevalens fan chatbots de Turing Test ûnfoldwaande makke yn it ûnderskied tusken minsklike tinken en keunstmjittige regurgitaasje fan ynformaasje. Wat is it foarstelde trije-stap ramt om masine tinken te beoardieljen?



It ramt foarsteld troch ûndersikers omfettet it testen fan masines yn psychologyske eksperiminten om har redenearingsfeardigens te evaluearjen, har selsrefleksje of begryp fan 'e redenearring te beoardieljen en de boarnekoade fan 'e masine te kontrolearjen om echte redenearring te ûnderskieden fan swarte doaze-algoritmen. Wat is "kognitive adekwaatheid" yn 'e kontekst fan masine tinken?



"Kognitive adekwaatens" ferwiist nei de evaluaasje fan 'e boarnekoade fan in masine om te bepalen as syn redenaasjemooglikheden ûntsteane út wirklik begryp of allinich fertrouwe op opake algoritmen foar djippe learen. Wêrom is in nije metoade nedich om masine tinken te bepalen?



As keunstmjittige yntelliginsje hieltyd mear yntegreare wurdt yn ferskate aspekten fan ús libben, hâldt begryp as masines minsklike redenearring emulearje praktysk belang en rint fierder dan it gedachte-eksperimint fan Alan Turing, wat in mear wiidweidige en betroubere oanpak nedich is.