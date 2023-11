Nije betellingsoerienkomst toant de strategyske manoeuvre fan Spotify

Yn in ferrassende beurt fan eveneminten hat muzykstreaminggigant Spotify in unyk en foardielich partnerskip mei Google befeilige foar Android-basearre betellingen. Neffens resinte tsjûgenis yn 'e Epic v. Google-proef, is Spotify slagge om in deal te ûnderhanneljen wêr't it in kommisje fan 0 prosint betellet as brûkers kieze om abonneminten te keapjen fia har eigen betellingssysteem. As brûkers lykwols kieze foar Google as har betellingsferwurker, betellet Spotify mar in magere kommisje fan 4 prosint.

Dizze oerienkomst wykt signifikant ôf fan Google's standert fergoeding fan 15 prosint, en útdaagje it idee dat alle ûntwikkelders ûnderwurpen binne oan deselde tariven. Wylst Google yn earste ynstânsje besocht de details fan dizze regeling fertroulik te hâlden, mei it argumint dat it ûnderhannelings mei oare app-ûntwikkelders koe hindere dy't geunstige betingsten sochten, is it no iepenbiere tidens de proef.

Google's User Choice Billing-programma, lansearre yn 2022, ferleget typysk de Play Store-kommisje mei sawat 4 prosint as ûntwikkelders har eigen betellingssysteem brûke, en bringt de fergoeding omleech nei sawat 11 prosint. Dizze regeling biedt lykwols faaks in bytsje oant gjin feitlike kostenbesparring foar ûntwikkelders, om't se ferantwurdlik binne foar de útjeften dy't ferbûn binne mei betellingsferwurking. Wylst Google de fleksibiliteit beklamme hat troch har programma, lykje de kostenbesparring minder wichtich te wêzen dan earder tocht.

De opmerklike populariteit fan Spotify spile in cruciale rol by it garandearjen fan dizze "net earder meimakke" en op maat makke deal. Tsjûgen yn 'e rjochtbank rjochtfeardige Don Harrison, Google's haad fan wrâldwide gearwurkingsferbannen, de oerienkomst troch te ferklearjen dat de juste funksjonaliteit fan Spotify oer Play-tsjinsten en kearntsjinsten krúsjaal wie foar it garandearjen fan 'e bliuwende foarkar fan konsuminten foar Android-tillefoans. Njonken dizze betellingsregeling hawwe sawol Spotify as Google elk $ 50 miljoen ynset foar in "suksesfûns", dy't har dielde ynvestearring yn it sukses fan it partnerskip demonstrearje.

Wylst de nammen fan oare ûntwikkelders dy't profitearje fan geunstige tariven binne net bekend makke, is it iepenbiere dat Google Netflix in koarting fan mar 10 prosint oanbean hat - in oanbod dat waard wegere troch de streaminggigant. Dêrtroch biedt Netflix net mear in yn-app oankeapopsje op Android en betellet gjin fergoedingen mear oan Google foar de distribúsje fan har app.

Dizze lêste stap fan Spotify toant net allinich syn proaktive oanpak foar it behearen fan har betellingsferplichtingen, mar markeart ek it komplekse lânskip fan app store ekonomy. Troch in deal te befêstigjen dy't syn betellingslêst signifikant ferminderet, hat Spotify himsels as in skerpe spiler yn 'e oanhâldende striid tusken app-ûntwikkelders en techgiganten oer kommisjefergoedingen positionearre.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Wat is it Billing-programma foar brûkerskeuze oanbean troch Google?

Google's User Choice Billing-programma lit app-ûntwikkelders har eigen betellingssysteem brûke, wêrtroch't de kommisjefergoedingen yn rekken brocht wurde troch de Google Play Store. Typysk skeert dit programma sawat 4 prosint ôf fan 'e standert fergoeding fan 15 prosint, wêrtroch it sa'n 11 prosint delkomt. It is lykwols wichtich om te notearjen dat ûntwikkelders noch altyd ferantwurdlik binne foar útjeften foar betellingsferwurking, dy't elke potinsjele kostenbesparring kinne kompensearje.

2. Hoe slagge it Spotify om geunstigere betellingsbetingsten te befeiligjen mei Google?

De signifikante populariteit fan Spotify en de potensjele ynfloed op Android-tillefoanferkeap spile in krúsjale rol yn 'e ûnderhanneling oer syn unike betellingsarrangement mei Google. Dit ûnderstreket de strategyske wearde dy't Spotify hat foar it ekosysteem fan Google. Troch in deal oan te bieden wêrby't Spotify 0 prosint kommisje betellet foar abonneminten ferwurke fia har eigen systeem, en allinich 4 prosint as brûkers Google kieze as har betellingsferwurker, hawwe beide partijen in oerienkomst fûn foar ûnderling foardielich.

3. Hawwe oare ûntwikkelders ferlykbere behanneling fan Google krigen?

Wylst Google hat erkend dat oare ûntwikkelders mear romhertige tariven kinne hawwe befeilige, hawwe se har ûnthâlde fan it neamen fan dizze partijen. Tidens de proef waard ûntdutsen dat Google Netflix in koarting fan mar 10 prosint oanbea, wat it streamingplatfoarm wegere. As resultaat biedt Netflix net mear in yn-app-oankeapopsje op Android en betellet gjin fergoedingen oan Google foar it fersprieden fan har app.