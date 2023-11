Nije oerflakken fan Realme-apparaat: spannende specs en details!

In nij Realme-apparaat mei de modelkoade RMX3890 hat koartlyn syn ferskining makke op 'e FCC, wat de ferwachting foar de kommende smartphone-opstelling fierder stimulearret. Dit apparaat is ek opspoard op 'e TKDN-sertifikaasjewebsides fan' e EEG en Yndoneezje, wat syn drege komst fersterket. Wylst konkrete details noch offisjeel moatte wurde befêstige, is de útlekte ynformaasje genôch om tech-entûsjasters te buzzjen fan opwining.

Neffens de FCC-listing mjit it Realme-smartphone 164.6mm × 75.4mm × 7.59mm yn grutte en waacht 185 gram. It stipet meardere ferbiningsopsjes, ynklusyf 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth, Dual-Band WiFi, GPS en NFC. Opmerklik wurdt ferwachte dat it smartphone fjouwer navigaasjesystemen hat, nammentlik Beidou, Galileo, GLONASS en GPS.

Hoewol it liket in mid-range 4G-smartphone te wêzen, kinne wy ​​gjin definitive konklúzjes lûke oant Realme in offisjele oankundiging makket. Dat, foar no, wachtsje wy grif op mear ynformaasje om better te begripen wat dit apparaat foar ús yn petto hat.

De kommende smartphone-opstelling fan Realme genereart wichtige buzz yn 'e techmienskip. Ien fan 'e meast ferwachte releases is de Realme GT5 Pro, ynsteld om moarn om 2 lokale tiid yn Sina te lansearjen. Dizze smartphone makket golven om de earste te wêzen dy't telefoto-fideo-opname yn Dolby Vision HDR stipet. Derneist wurdt ferwachte dat it yndrukwekkende spesifikaasjes hat, ynklusyf de Sony LYTIA Sensor, BOE's display mei oant 3000 nits helderheid, en de Snapdragon 8 Gen 3 mei in jaw-dropping 24 GB RAM.

Njonken de Realme GT5 Pro, is in oare spannende tillefoan yn 'e wurken de Realme C65 5G, dy't geroften wurdt om syn debút begjin desimber te meitsjen. It wurdt ferwachte te wêzen beskikber yn meardere konfiguraasjes, fariearjend fan 4GB oant 8GB RAM en 64GB oant 128GB opslach. Dit apparaat koe komme yn twa oanlokkende kleuropsjes, Dark Purple en Green.

Wylst wy grif wachtsje op dizze nije Realme-smartphones, is ien ding wis: it merk bliuwt grinzen ferstean en de merk boeie mei syn ynnovative oanbiedingen. Bliuw op 'e hichte foar mear updates oer de spannende opstelling fan Realme!

FAQs

1. Hokker ferbiningsopsjes stipet de Realme RMX3890?

De Realme RMX3890 wurdt ferwachte dat se 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth, Dual-Band WiFi, GPS en NFC stypje.

2. Wannear is de Realme GT5 Pro ynsteld om te lansearjen?

De Realme GT5 Pro is pland om moarn om 2 oere lokale tiid yn Sina te lansearjen.

3. Wat is de opfallende funksje fan 'e Realme GT5 Pro?

De Realme GT5 Pro makket in buzz foar it wêzen fan de earste smartphone om telefoto-fideo-opname te stypjen yn Dolby Vision HDR.

4. Yn hokker kleuren sil de Realme C65 5G te krijen wêze?

De Realme C65 5G wurdt ferwachte te kommen yn Dark Purple en Green kleuropsjes.

5. Wat kinne wy ​​ferwachtsje fan Realme's kommende smartphone-opstelling?

De kommende smartphone-opstelling fan Realme belooft ynnovative funksjes, yndrukwekkende spesifikaasjes en spannende ûntwerpopsjes oan te bieden, en hâldt de tradysje fan it merk fan grinzen yntakt.