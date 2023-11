Is Hindsight echt 20/20? Ted Gioia's Apple-flater fan $ 6 miljoen

Yn in ferrassende iepenbiering joech Ted Gioia, in managementkonsultant dy't jazzkritikus waard, ta in kostber beslút dat hy sawat 25 jier lyn makke. Werom yn 'e 1980's ynvestearre Gioia, in entûsjaste brûker fan Apple-produkten, yn 'e techgigant troch 300 oandielen te keapjen tsjin in priis krekt boppe har earste iepenbiere oanbod. Lyts wist hy, dizze skynber wrâldske ynvestearring soe hjoed feroare wêze yn in enoarme $6.4 miljoen.

De ferkeap fan syn Apple-oandielen fûn plak om deselde tiid dat mei-oprjochter Steve Jobs weromkaam nei it bedriuw, wat late ta Gioia's earste realisaasje fan syn flater fan $ 6 miljoen. As hy syn oandielen hie holden, rekken hâldend mei de dêropfolgjende oandielsplitsingen, soe syn oarspronklike ynvestearring útgroeid wêze ta 33,600-oandielen, op it stuit wurdearre op sawat $ 6.4 miljoen.

Wylst Gioia syn beslút om syn Apple-oandielen te ferkeapjen taskreaune oan in perioade fan ûnrêst foar it bedriuw, en markearde syn striid nei it fertrek fan Jobs, is it dúdlik dat hy no spyt hat dat hy net op 'e koers bleau. As skriuwer fan meardere boeken en muzykhistoarikus biedt Gioia in unyk perspektyf op Apple's útdagings yn it post-Jobs-tiidrek.

Dit ferhaal tsjinnet as in herinnering dat sels de meast ynformearre ynvestearders kostbere flaters kinne meitsje. De efterútgong fan Gioia is in skerp foarbyld fan in miste kâns dy't koe resultearre hawwe yn finansjele feiligens en persoanlik gewin.

