Hûnderten OpenAI-meiwurkers easkje ûntslach fan bestjoer nei oanlieding fan CEO Ouster

Yn in ferrassende beurt hawwe mear dan 500 OpenAI-meiwurkers oproppen om it ûntslach fan it bestjoer fan it bedriuw nei de ûnferwachte ûntslach fan CEO Sam Altman. Dit tumultueuze wykein seach Altman ek ynhierd troch Microsoft, wat de spanning binnen de organisaasje fierder eskalearre.

De meiwurkers, yn in brief krigen troch CNN, beskuldigen de ried fan mishanneling fan Altman's fjoer en net genôch bewiis foar har oanspraken tsjin him te leverjen. Se hawwe ek ûntefredenens útsprutsen oer de ûnderhannelingstaktyk fan it bestjoer en twifele harren kompetinsje en oardiel.

Om har ôfkarring te bewizen, drige de meiwurkers mei te dwaan Altman by Microsoft, útsein as it bestjoer ûntslacht en Altman en Greg Brockman, de eardere OpenAI-presidint, dy't ek fuorthelle waard, wer ynstelle. Under de ûndertekeners binne Mira Murati, earder oanwiisd as de interim-opfolger fan Altman, en Ilya Sutskever, mei-oprjochter en haadwittenskipper fan OpenAI.

Nei de iepenbiere opskuor feroarsake troch it fuortgean fan Altman, pleatste Sutskever op X in apology oer syn belutsenens by de liederskipskrisis. Hy spruts spyt út foar syn dieden, en beklamme syn ynset om it bedriuw te ferienigjen en har prestaasjes te beskermjen.

Dit ynterne konflikt by OpenAI smyt ljocht op 'e ûnwissichheid oer de takomst fan' e trije net-meiwurkers bestjoersleden fan it bedriuw. De brief fan 'e meiwurkers stelde ek dat bestjoersleden suggerearren dat de ferneatiging fan it bedriuw soe oerienkomme mei de missy fan OpenAI om de foardielen fan keunstmjittige algemiene yntelliginsje foar it minskdom te garandearjen - in bewearing dy't de berisping fan 'e meiwurkers fierder fersterke.

Derneist markeart dit ynsidint de loyaliteit en stipe dy't Altman genietet ûnder OpenAI-meiwurkers, en biedt Microsoft in kâns om te profitearjen fan 'e situaasje. De brief neamde dat Microsoft meiwurkers fersekere fan beskikbere posysjes binnen it bedriuw.

Wylst dit ferhaal trochgiet te ûntwikkeljen, bliuwt it te sjen hoe't de liederskipskrisis fan OpenAI sil ûntjaan en oft de easken fan 'e meiwurkers sille wurde foldien.

FAQs

1. Wêrom easke de OpenAI-meiwurkers it ûntslach fan it bestjoer?

De OpenAI-meiwurkers leauden dat it bestjoer it ûntslach fan CEO Sam Altman mishannele en net genôch bewiis foar har oanspraken tsjin him levere. Se hawwe ek ûntefredenens útsprutsen oer de ûnderhannelingstaktyk fan it bestjoer en twifele harren kompetinsje en oardiel.

2. Wa binne guon wichtige figueren belutsen by dit ynsidint?

Sam Altman, de eardere CEO fan OpenAI, waard ûnferwachts fuortsmiten fan syn posysje. Greg Brockman, de eardere presidint, wie ek ûnder dyjingen dy't troch it bestjoer fuorthelle waarden. Mira Murati, ynearsten oanwiisd as de interim-opfolger fan Altman, en Ilya Sutskever, mei-oprjochter en haadwittenskipper fan OpenAI, wiene ûndertekeners fan 'e brief fan' e meiwurkers.

3. Wat wie it antwurd fan Microsoft?

Microsoft hat OpenAI-meiwurkers fersekere dat d'r beskikbere posysjes binne binnen it bedriuw.

4. Hoe hat Ilya Sutskever syn belutsenens by de liederskipskrisis oanpakt?

Nei it tekenjen fan 'e brief fan' e wurknimmers pleatste Ilya Sutskever in apology op X, útdrukke spyt foar syn dielname oan 'e aksjes fan' e ried en syn ynset om it bedriuw te ferienigjen.