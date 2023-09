Top 5 Chromebooks foar studinten ûnder $ 300

As jo ​​​​in studint binne op syk nei in betelbere en effisjinte laptop, kin in Chromebook de perfekte kar foar jo wêze. Chromebooks biede grutte wearde foar har priis, wêrtroch se ideaal binne foar studinten mei in budzjet. Hoewol se miskien net alle funksjes hawwe fan tradisjonele laptops, binne Chromebooks bjusterbaarlik yn it blêdzjen, streamen en kontrolearjen fan e-post op it web. Se binne ek kompatibel mei cloud-gaming, wêrtroch't se in leefbere opsje binne foar casual gamers.

Hjir binne de top fiif Chromebooks oanrikkemandearre foar studinten ûnder $ 300:

1) Lenovo 14e ($ 235): Dit Chromebook opfalt foar syn treflike eigenskippen-to-priis ratio. Mei in AMD A6-prosessor, 4 GB RAM en 32 GB flash-opslach, biedt it befredigjende prestaasjes foar deistige taken. De Lenovo 14e biedt ek in ferskaat oan havens, ynklusyf dûbele USB 3.1-poarten, dûbele USB-C-poarten, in Kensington-slot slot, en in microSD-kaartlêzer.

2) Acer Chromebook 314 ($ 279): De Acer Chromebook 314 hat in Intel Celeron N4020-prosessor, 4 GB RAM en 64 GB eMMC-opslach. Hoewol it miskien net geskikt is foar gaming of multitasking, biedt it in lange batterijlibben fan maksimaal 10 oeren.

3) ASUS Chromebook Flip CM3 (begjinnend $ 285): De ASUS Chromebook Flip CM3 komt mei in MediaTek MT8183-chipset optimalisearre foar Chrome OS. It hat in kompakte foarmfaktor, in 12-inch IPS-display mei in 3:2-aspektferhâlding, en in yndrukwekkende 16-oere batterijlibben. It stipet ek in USI stylus pen.

4) Lenovo Chromebook Duet ($ 300): De Lenovo Chromebook Duet kin brûkt wurde as sawol in laptop as in tablet. It 10.1-inch touchscreen-display en draachbere ûntwerp meitsje it perfekt foar ûnderweis gebrûk. Mei in MediaTek Helio P60T-chipset biedt it in batterijlibben fan maksimaal 10 oeren.

5) Samsung Chromebook 4+ ($ 300 mei oanbiedingen): De Samsung Chromebook 4+ hat in 15.6-inch display, wat it in foardiel jout boppe oare Chromebooks. It biedt konfiguraasjes mei 4GB of 6GB RAM en oant 64GB opslach. It is lykwols wichtich om te notearjen dat foar in tradisjonele SSD mei 128GB fan opslach, de priis ferheget nei tichtby $ 400.

Dizze Chromebooks leverje betroubere prestaasjes en foldwaan oan 'e behoeften fan studinten tsjin in betelbere priis. It is lykwols oan te rieden om fierder ûndersyk te dwaan en persoanlike easken te beskôgjen foardat jo in oankeapbeslút nimme.

boarnen:

– Lenovo 14e, Acer Chromebook 314, ASUS Chromebook Flip CM3, Lenovo Chromebook Duet, Samsung Chromebook 4+: Sportskeeda's Gaming Tech.