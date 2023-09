Iconic 1973 Porsche 911 Carrera RSR ferkeapet op feiling

In seldsum en heul socht 1973 Porsche 911 Carrera RSR waard koartlyn ferkocht op it Goodwood Revival-evenemint fan 2023. De auto, bekend as R7, is ien fan mar trije oerlevere foarbylden dy't troch fabryk stipe binne. Wylst de krekte ferkeappriis net bekend is, is it befêstige dat de auto hat ferkocht.

De 911 Carrera RSR is ferneamd om syn racestambeam en dit bepaalde model hat in yndrukwekkende skiednis. It helle it fjirde plak op 'e 1973 24 Hours of Le Mans, wêrtroch't it de heechste finishende RSR is by de byldbepalende úthâldingsfermogen.

Dizze 911 Carrera RSR waard wiidweidich oanpast foar racingdoelen. It featured ferbrede fenders, in ûnderskiedende grutte efterspoiler bekend as de "Mary Stuart," en in machtiger 3.0-liter flat-6 motor. Dizze oanpassings klassifisearre de RSR as in prototype foar de 1973 Le Mans-race, wêrtroch't it konkurrearje tsjin tawijde sportracers ynstee fan produksje-basearre auto's.

Driven troch Herbie Müller en Gijs van Lennep by Le Mans, einige de auto efter mar trije prototypen fan Matra-Simca en Ferrari. Nei Le Mans gie R7 syn racingkarriêre troch mei it fabryksteam, en die mei oan races op de Österreichring en Watkins Glen.

Nei syn racing dagen feroare R7 meardere kearen hannen. It waard ferkocht oan Meksikaanske raceteameigner Hector Rebaque en letter oan Italjaanske samler Massimo Balliva. Foar hast trije desennia bleau de auto ferburgen ûnder Balliva syn eigendom, wat late ta geroften dat it wie wrak en útinoar brocht.

Om 2009 of 2010 stjoerde Balliva R7 foar restauraasje nei Frankryk, wêrnei't it ferkocht waard oan in samler yn 'e Feriene Steaten. De auto waard lykwols ferwûne rekke yn in juridyske striid oer syn identiteit, mei in oare eigner dy't bewearde dat hy de echte R7 hie. Porsche-yngenieur en teammanager Norbert Singer waard úteinlik brocht om it echte artikel te autentisearjen.

Ferwachte om tusken 3.7 miljoen en 5.7 miljoen Britske pûn op feiling te heljen, koe de ferkeappriis fan R7 sa heech as $7.1 miljoen berikke. Hoewol dit in substansjeel figuer is, is it wichtich om te notearjen dat it tekoart falt fan 'e rekordbrekkende ferkeap fan in 1970 917K prototype racer, dy't waard brûkt yn' e Steve McQueen-film "Le Mans" en ferkocht foar $ 14 miljoen yn 2017.

