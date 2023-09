15 Incredible PDF-software foar Windows 10 yn 2023

Yn it hjoeddeiske digitale tiidrek is it hawwen fan betroubere PDF-software essensjeel foar effisjinte workflow en dokumintbehear. Foar Windows 10 brûkers binne d'r in protte opsjes beskikber, mar it selektearjen fan de bêste software kin oerweldigjend wêze. Om jo sykjen te ferienfâldigjen, hawwe wy in list gearstald fan 'e 15 meast ongelooflijke PDF-software spesifyk ûntworpen foar Windows 10 yn 2023. Dizze softwareapplikaasjes biede in breed skala oan funksjes en leverje in naadleaze brûkersûnderfining, wêrtroch se ûnmisbere ark binne foar partikulieren en bedriuwen gelyk.

Adobe Photoshop Elements 2023 | Foto Editing Software

Adobe Photoshop Elements 2023 is in foto-bewurkingssoftware ûntworpen foar Windows PC. It brûkt Adobe Sensei AI-technology om taken te automatisearjen en brûkers te rjochtsjen op kreative ferbetterings. Mei 61 begeliede bewurkings kinne brûkers djipte meitsje, perfekte lânskippen, eftergrûnen ferfange en moderne duotonen meitsje. De software biedt ek personaliseare kreaasjes fia sjabloanen foar collage en diashow en bywurke kreative ynhâld. Derneist biedt it web- en mobile kompanjonsapps foar fotobewurking ûnderweis.

Wichtige funksjes fan Adobe Photoshop Elements 2023 omfetsje Adobe Sensei AI-technology, 61 begeliede bewurkingen, personaliseare kreaasjes, en de mooglikheid om fierder te gean as jo buroblêd. Wylst de software de avansearre funksjonaliteit fan 'e folsleine Photoshop-ferzje mist, wurdt it priizge foar syn betelberens en tagonklikens foar begjinners.

Microsoft 365 Persoanlik

Microsoft 365 Personal biedt in wiidweidige suite fan kantoarapps en avansearre feiligensfunksjes. Mei premium Office-apps lykas Word, Excel en PowerPoint kinne brûkers har dokuminten maklik oanmeitsje en organisearje. It abonnemint omfettet ek 1TB oan wolk opslach op OneDrive, wêrtroch seamless triem tagong en dielen oer apparaten. Outlook, in feilige app foar e-post en kalinder, is ek opnommen yn it abonnemint. De software kin brûkt wurde op meardere apparaten, en biedt grutte fleksibiliteit.

Wichtige funksjes fan Microsoft 365 Personal omfetsje de mooglikheid om dingen maklik te meitsjen, te organisearjen en te krijen, premium Office-apps, 1TB OneDrive-wolkopslach, Outlook foar e-post en kalinders, en avansearre feiligensfunksjes. Guon brûkers fine de ynterface clunky, en it op abonnemint basearre model kin net troch allegear de foarkar wurde, mar oer it algemien is it in populêre kar foar dyjingen dy't sykje nei in wiidweidige kantoarsuite mei wolk opslach.

Kindle Paperwhite mei ferstelber waarm ljocht

De Kindle Paperwhite is in doel-boude e-reader dy't in superieure lêsûnderfining biedt. Mei syn 6.8-inch display, ferstelber waarm ljocht en tinne rânen, is it ûntworpen om de ûnderfining fan lêzen op echt papier te mimikjen. De glare-frije werjefte soarget foar noflik lêzen sels yn helder sinneljocht, wylst de wettertichte funksje makket it geskikt foar strân of bad lêzen. De Kindle Paperwhite kin tûzenen titels opslaan en biedt oant 10 wiken batterijlibben. It biedt ek tagong ta Kindle Unlimited, wêr't jo mear dan 2 miljoen titels en tûzenen audioboeken kinne fine. Mei syn maklik te brûken interface en kompakt ûntwerp is dizze e-reader in handige en noflike manier om jo lêsgewoante te genietsjen.

Wichtige funksjes fan 'e Kindle Paperwhite omfetsje in 6.8-inch skerm mei ferstelber waarm ljocht, in flush-front-ûntwerp mei in glare-frije display, wetterdichting foar tafallige ûnderdompeling, de mooglikheid om tûzenen titels op te slaan, oant 10 wiken fan batterijlibben, en tagong ta Kindle Unlimited en audioboeken. Guon brûkers meie fine de brûkersynterface betiizjend, en it oanraakskerm kin hawwe ynsidintele responsiveness problemen, mar oer it algemien is it in grutte kar foar entûsjaste lêzers op syk nei in tawijd apparaat foar harren lêswille.

Boarnen: Adobe, Microsoft, Amazon