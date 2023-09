Zoom moetet mei regulators om soargen te wekken oer it anty-kompetitive gedrach fan Microsoft

Zoom Video Communications hat nei alle gedachten moete mei tafersjochhâlders út 'e Feriene Steaten, de Jeropeeske Uny en oare jurisdiksjes om soargen te uterjen oer Microsoft's sabeare anty-konkurrearjende gedrach. It platfoarm foar fideokonferinsjes hie it ôfrûne jier diskusjes mei de Amerikaanske Federal Trade Commission, lykas kompetysjehanthaveners fan 'e EU, it Feriene Keninkryk en Dútslân.

De soargen fan Zoom draaie om de foarkarsbehanneling fan Microsoft fan har chat- en fideo-app, Teams, fia priisbundeling en produktûntwerp. Troch de foarkar te jaan oan har eigen app, tinkt Zoom dat Microsoft dwaande hâldt mei uneirlike konkurrinsjepraktiken. Zoom CEO Eric Yuan markearre it belang fan earlike konkurrinsje en de mooglike gefolgen fan ûnearlike praktiken.

Yn in aparte saak waard Microsoft yn july it ûnderwerp fan in anty-trustûndersyk troch de Jeropeeske Uny. It ûndersyk waard yntsjinne troch in klacht yntsjinne troch Salesforce-eigendom konkurrearjende workspace messaging-app, Slack, yn 2020. De Jeropeeske Uny makke soargen oer it bondeljen fan Microsoft Teams mei har Office-produkt. As antwurd kundige Microsoft plannen oan om Teams te ûntbinen fan har Office-produkten en it makliker te meitsjen foar konkurrearjende produkten om te yntegrearjen mei har software.

De gearkomsten fan Zoom mei regulators tsjinje as in besykjen om earlikens yn 'e merke te garandearjen en oan te pakken sabeare anty-konkurrearjend gedrach fan Microsoft. De diskusjes mei regulators sille helpe om te bepalen as fierdere aksje nedich is om in kompetitive omjouwing te befoarderjen yn 'e sektor foar fideokonferinsjes en kommunikaasjesoftware.

