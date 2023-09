Zoom makket soargen mei regulators oer it anty-konkurrearjende gedrach fan Microsoft

Zoom Video Communications Inc. hat nei alle gedachten moete mei tafersjochhâlders út 'e FS, Jeropeeske Uny en oare jurisdiksjes om soargen te uterjen oer it sabeare anty-konkurrearjende gedrach fan Microsoft Corp. De makker fan kommunikaasjesoftware hat it ôfrûne jier dwaande west mei de US Federal Trade Commission (FTC), lykas kompetysjehanthaveners fan 'e EU, it Feriene Keninkryk en Dútslân.

De wichtichste soarch fan Zoom draait om de foarkar fan Microsoft foar har Teams-fideokonferinsjesoftware fia priisbundeling en produktûntwerp. Microsoft hat ûndersiik krigen fan 'e kompetysjewachthûn fan 'e EU, dy't ûndersiket oft it ferbinen fan Teams oan saaklike produkten ynbreuk hat op antitrustregels. It ûndersyk waard feroarsake troch in klacht fan Salesforce Inc.'s berjochtenplatfoarm Slack.

Dútslân's Federal Cartel Office hat ek in ûndersyk iepene nei Microsoft, spesifyk nei de bondeljen fan OneDrive en Teams mei de oare produktiviteitssoftware fan it bedriuw. Derneist hawwe Amerikaanske en UK-autoriteiten ûndersiken ynsteld nei wolktsjinsten, wêr't Microsoft's Azure in wichtige spiler is.

Wylst Zoom earder foarkommen hie om it probleem oan te pakken, sei CEO Eric Yuan koartlyn dat de FTC de bondelpraktiken fan Microsoft moat ûndersykje en earlikens soargje moatte. Beide Zoom en Microsoft wegeren lykwols fierder te kommentearjen oer de saak.

De belutsenens fan Zoom mei regulators komt op in útdaagjende tiid foar it bedriuw, om't it besiket om ferkeapgroei te behâlden nei de rappe útwreiding dy't it ûnderfûn tidens de pandemy. Om har oanbod te diversifiëren, hat Zoom har suite fan tsjinsten útwreide foar bedriuwen, ynklusyf ynternetbasearre tillefoans, kontaktsintra, skema, en assistinten foar keunstmjittige yntelliginsje.

Ta beslút, Zoom hat stappen nommen om soargen te wekken oer it sabeare anty-kompetysjegedrach fan Microsoft by regeljouwende ynstânsjes. De útkomst fan dizze diskusjes en oanhâldende ûndersiken troch autoriteiten sille it takomstige lânskip fan 'e merk foar fideokonferinsjes en wolktsjinsten bepale.

