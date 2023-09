Zoom makket soargen oer antytrust oer it gedrach fan Microsoft

Zoom Video Communications Inc. hat har soargen útsprutsen oer sabeare anty-kompetysjegedrach troch Microsoft Corp. yn gearkomsten mei tafersjochhâlders út 'e FS, Jeropeeske Uny en oare jurisdiksjes. Neffens in persoan dy't bekend is mei de saak, hat Zoom it ôfrûne jier diskusjes hâlden mei de Amerikaanske Federal Trade Commission, lykas kompetysjehanthaveners fan 'e EU, it Feriene Keninkryk en Dútslân.

Ien fan 'e wichtichste soargen opwekt troch Zoom is dat Microsoft har Teams-fideokonferinsjesoftware prioriteart troch priisbondeljen en produktûntwerp. It bedriuw stelt dat dit gedrach Microsoft in ûnearlik foardiel jout op 'e merk. Microsoft is al ûnder kontrôle west troch de EU's konkurrinsjewachthûn, dy't ûndersiket oft har ferbining fan Teams mei Microsoft 365 en Office 365 yn striid is mei antitrustregels.

As antwurd op de klacht makke troch Slack trije jier lyn, Microsoft koartlyn oankundige dat it sil unbundled Teams yn Europa begjinnend fan oktober 1. Dútslân's Federal Cartel Office lansearre ek in probe yn Microsoft yn maart om te ûndersykjen syn bondelpraktiken en potinsjele anty-kompetitive gedrach.

Autoriteiten yn 'e FS en it Feriene Keninkryk hawwe ek ûndersiken ynsteld nei wolktsjinsten, in gebiet wêr't Microsoft's Azure in wichtige spiler is. Dizze ûndersiken hawwe as doel om te bepalen oft bepaalde praktiken fan Microsoft, Amazon.com Inc., en Alphabet Inc. ynnovaasje yn 'e yndustry beheine.

Hoewol Teams de primêre konkurrint fan Zoom is, hie it bedriuw har ôfhâlde fan dizze problemen iepenbier te besprekken oant koartlyn. Tidens de Goldman Sachs Communacopia and Technology Conference rôp Zoom CEO Eric Yuan de FTC op om de bondelpraktiken fan Microsoft te ûndersykjen en beklamme it belang fan earlikens yn 'e konkurrinsje.

As Zoom trochgiet mei it útwreidzjen fan har suite fan tsjinsten foar bedriuwen bûten fideokonferinsjes, besiket it antytrustsoarch oan te pakken en earlike konkurrinsje op 'e merke te garandearjen.

