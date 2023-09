Zoom drukt soargen út oer Microsoft's nei alle gedachten anty-konkurrearjende gedrach

Zoom Video Communications, de populêre kommunikaasjesoftwaremakker, hat nei alle gedachten moete mei tafersjochhâlders út 'e FS, Jeropeeske Uny (EU), Feriene Keninkryk (Feriene Keninkryk), en Dútslân om soargen te meitsjen oer Microsoft's sabeare anty-kompetysjegedrach. De diskusjes fûnen it ôfrûne jier plak mei de US Federal Trade Commission (FTC) en konkurrinsjehanthaveners fan 'e EU, it Feriene Keninkryk en Dútslân.

Ien fan 'e wichtichste soargen fan Zoom is mei de foarkar fan Microsoft foar har Teams-fideokonferinsjesoftware fia priisbundeling en produktûntwerp. Dizze soargen hawwe oanlieding west foar ûndersiken fan regeljouwingsorganen lykas de konkurrinsjewachthûn fan 'e EU. De EU-ûndersyk waard inisjeare nei in klacht fan Salesforce-berjochtenplatfoarm Slack trije jier lyn. As antwurd kundige Microsoft koartlyn oan dat it Teams yn Jeropa fan 1 oktober ôf ûntbondelje soe.

Njonken it EU-ûndersyk hat Dútslân's Federal Cartel Office in eigen probe yn Microsoft iepene, rjochte op it bondeljen fan OneDrive en Teams mei de oare produktiviteitssoftware fan it bedriuw. De autoriteit hat it foech om bepaalde praktiken te ferbieden dy't konkurrinsje online hinderje.

Autoriteiten yn 'e FS en it Feriene Keninkryk hawwe ek inisjele ûndersiken lansearre nei wolktsjinsten, in gebiet wêr't Microsoft's Azure in wichtige spiler is. Dizze fragen markearje soargen oer praktiken fan Microsoft, Amazon.com en Alphabet dy't ynnovaasje kinne beheine.

Wylst Teams de primêre konkurrint fan Zoom is, hie it bedriuw earder foarkommen om soargen te meitsjen oer de praktiken fan Microsoft. Tidens de Goldman Sachs Communacopia and Technology Conference rôp de CEO fan Zoom, Eric Yuan, de FTC lykwols op om de bondelpraktiken fan Microsoft te ûndersiikjen, mei de klam op 'e needsaak foar earlike konkurrinsje.

De CEO fan Zoom fergelike de konkurrinsje tusken Zoom en Microsoft mei in sportspultsje, en stelde dat earlikens krúsjaal is foar in nivo spielfjild. Zoom wegere om fierder te kommentearjen, en Microsoft keas ek foar gjin kommentaar te jaan.

Dizze beweging fan Zoom betsjuttet in ferskowing yn har oanpak, om't it it sabeare anty-konkurrearjende gedrach fan in grutte konkurrint konfrontearret. Nettsjinsteande it belibjen fan rappe groei tidens de pandemy, hat Zoom de lêste jierren útdagings te krijen by it ûnderhâlden fan ferkeapgroei. Om har oanbod te diversifiëren, hat it bedriuw syn suite fan tsjinsten útwreide om ynternetbasearre tillefoans, kontaktsintra, skema en assistinten foar keunstmjittige yntelliginsje op te nimmen.

