YouTube Music-yntegraasje komt nei HomePod: Siri-kontrôle en direkte streaming

YouTube Music koe gau kompatibel wurde mei Apple's HomePod, en biedt brûkers de mooglikheid om muzyk direkt fan it platfoarm te streamen en it te kontrolearjen mei Siri. Dizze nije tafoeging oan 'e list mei stipe tsjinsten waard ûntdutsen troch tech-entûsjast @aaronp613, dy't in Home-glyph en in URL fûn foar "ytm_connect_with_homepod" binnen de koade fan 'e YouTube Music-app. Hoewol dizze ûntdekking mar in lytse hint is, suggerearret it dat de funksje op it stuit ûntwikkele wurdt.

Oars as Apple's ynboude tsjinsten, moat de yntegraasje fan muzykstreamingplatfoarms fan tredden lykas Pandora en mooglik YouTube Music wurde ynsteld fanút de respektivelike app. Ienris tafoege, ferskine dizze tsjinsten as mediaopsjes yn Apple's Home-app, tagonklik fanút de akkountynstellingen fan in brûker. Brûkers kinne dan har foarkartsjinst as standert selektearje, wêrtroch Siri kommando's kin útfiere mei dat bepaalde platfoarm ynstee fan Apple Music.

Siri hat lykwols noch de mooglikheid om audio te spyljen fan net-standert boarnen op kommando. Bygelyks, sels as de standert is ynsteld op Apple Music, kinne brûkers gewoan sizze, "Siri, spielje myn sliepplaylist op YouTube Music," en Siri sil foldogge. Dizze fleksibiliteit lit brûkers genietsje fan in naadleaze en personaliseare muzykstreamingûnderfining mei in breed oanbod fan opsjes.

Mei dizze potinsjele ferbetterings sille HomePod-brûkers profitearje fan in bredere seleksje fan muzyktsjinsten en kinne se naadloos tagong krije ta har favorite ynhâld mei Siri stimkommando's. Dizze útwreide kompatibiliteit fertsjintwurdiget de ynset fan Apple om de mooglikheden fan HomePod te ferbetterjen en brûkers gruttere fleksibiliteit oan te bieden yn har keuzes foar audiostreaming.

