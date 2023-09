YouTube ymplementearret wizigingen yn advertinsjes foar sjoggers en skeppers

YouTube makket wizigingen oan har advertinsjebelied dy't sawol sjoggers as skeppers beynfloedzje. It platfoarm foar dielen fan fideo's kundige oan dat it langere advertinsjepauzes sil testen dy't byinoar binne groepeare ynstee fan ferspraat oer in fideo. Dizze wiziging is basearre op feedback fan sjoggers, mei 79% fan harren leaver advertinsjes dy't byinoar binne groepearre foar ynhâld yn lange foarm op TV-skermen. Derneist sil YouTube in mear sichtbere yndikator leverje fan 'e doer fan elke advertinsjepauze.

In oare feroaring oan 'e kreative kant omfettet it "ferfâldigjen" fan it proses foar ynhâldmakkers. Earder hiene skeppers mear kontrôle oer it type en pleatsing fan advertinsjes yn har fideo's. YouTube implementeart no lykwols in oan / út-skeakel foar alle advertinsjes. Mei dizze opsje ynskeakele sil YouTube bepale wannear en wêr't advertinsjes wurde werjûn. As de skeakel is útskeakele, wurde gjin advertinsjes werjûn. De pleatsing fan mid-fideo-advertinsjes bliuwt noch altyd nei it goedtinken fan 'e makker.

Neffens YouTube hawwe mear dan 90% fan fideo's op it platfoarm al alle soarten advertinsjes ynskeakele, sadat de ynfloed op skeppers minimaal wêze moat. It platfoarm beweart dat dizze wizigingen wurde makke om bêste praktiken binnen de skeppersmienskip út te wreidzjen en ynkomsten foar skeppers te optimalisearjen. It ultime doel is om skeppers te helpen mear te fertsjinjen, wylst se de advertinsjeûnderfining ferienfâldigje foar sjoggers.

It is wichtich om te notearjen dat dizze wizigingen sawol besteande as nije fideo's op it platfoarm sille beynfloedzje. Neist langere advertinsjepauzes en ferienfâldige advertinsjekontrôles foar makkers, sil YouTube ek winkelbere advertinsjes yntrodusearje wêrmei sjoggers kinne ynteraksje mei wylst se YouTube op har televyzje sjen.

Oer it algemien binne dizze wizigingen fan doel om de advertinsjeûnderfining foar sjoggers te ferbetterjen en mear kontrôle en ynkomstenoptimalisaasje te leverjen foar skeppers op it YouTube-platfoarm.

Definysjes:

- Ynhâld yn lange foarm: Fideo's dy't normaal langer binne dan tradisjonele ynhâld yn koarte foarm, meastentiids mear as 20 minuten yn 'e lingte.

- Advertinsjepauze: In pauze yn 'e fideo-ynhâld wêr't in advertinsje wurdt toand.

- Winkelbere advertinsjes: advertinsjes wêrmei sjoggers kinne ynteraksje mei de ynhâld en oankeapen direkt binnen de advertinsje meitsje.

Boarne: [It boarneartikel]