De privacyrisiko's fan AI en Big Tech

Technyske bedriuwen brûke hieltyd mear brûkersgegevens om systemen foar keunstmjittige yntelliginsje (AI) op te trenen, en meitsje soargen oer privacy en kontrôle. Google, bygelyks, brûkt Gmail om har AI te trenen om sinnen te foltôgjen, wylst Meta (eigner fan Facebook) in miljard Instagram-berjochten brûkte sûnder tastimming om har AI te trenen. Microsoft brûkt petearkonversaasjes om har AI-bot te ferbetterjen, en oare techbedriuwen brûke gegevens om har AI-systemen ferskate feardigens te learen.

Wylst it gebrûk fan gegevens foar doelgerichte reklame gewoan is, stelt it gebrûk fan gegevens om avansearre AI-systemen te trenen nije risiko's. Generative AI fertrout swier op grutte hoemannichten gegevens, wat soargen makket oer de privacy fan yndividuen. Technyske bedriuwen erkenne it risiko en warskôgje brûkers faak oer it dielen fan persoanlike of gefoelige ynformaasje.

Boppedat giet it proses fan it oplieden fan AI om minsklike beoordelaars dy't tagong hawwe ta persoanlike gegevens dield mei AI-systemen. D'r hawwe ek gefallen west fan AI-systemen dy't persoanlike ynformaasje lekken yn reaksje op bepaalde oanfragen. Hoewol bedriuwen maatregels hawwe om lekkages te foarkommen, bliuwe har effektiviteit en frekwinsje ûndúdlik.

Privacy is net de ienige soarch; der is ek de kwestje fan kontrôle. Brûkers hawwe miskien net ferwachte dat gegevens dy't se yn it ferline dielde, jierren letter koene wurde brûkt foar doelen lykas skepping fan keunst, automatisearring of tafersjoch. Technyske bedriuwen fêstigje faak har eigen regels oer hokker gegevens kinne wurde brûkt, en meitsje in ûnbalâns tusken brûkersprivacy en bedriuwskontrôle.

It oanpakken fan dizze privacyrisiko's fereasket juridyske kaders, yndustryregels en ferbettere transparânsje. Brûkers moatte mear kontrôle hawwe en ynformeare besluten nimme oer hoe't har gegevens wurde brûkt troch AI-systemen. De takomst fan privacy yn it AI-tiidrek hinget ôf fan it finen fan it juste lykwicht tusken ynnovaasje en it beskermjen fan 'e rjochten fan yndividuen.

