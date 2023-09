De rol fan jonge kompjûterklubs yn 'e technologyske ûntwikkeling fan Kuba

De jonge kompjûter- en elektroanikaklubs yn Kuba spylje in wichtige rol yn 'e technologyske ûntwikkeling fan it lân en it oanbieden fan ynformaasje- en kommunikaasjetechnologyen yn gebieten op ôfstân. Dizze sintra waarden ynearsten oprjochte ûnder de lieding fan Fidel Castro mei it doel om de digitale skieding te oerbrêgjen en technology te bringen nei sels de meast isolearre dielen fan it lân.

Minister-presidint Manuel Marrero erkent it belang fan dizze klubs yn it proses fan bankarisaasje, wêrby't de Kubaanske befolking tagong jout ta banktsjinsten. De Young Computer Clubs binne ynstruminteel yn dit proses, om't se technologyske training en ferbining leverje oan bern, teenagers en folwoeksenen.

Dizze klubs, dy't ferspraat binne oer it lân, biede in breed oanbod fan tsjinsten. Se leverje ynternetferbining fia wifi, meitsje romten foar gaming, fasilitearje de digitalisearring fan dokuminten, en biede ferskate technologyske tsjinsten. Fierders jouwe de klups spesjale opliedings foar bern mei spesjale kapasiteiten, en soargje derfoar dat sels de meast kwetsbere leden fan 'e maatskippij profitearje kinne fan dizze middels.

Behalven har direkte tsjinsten, drage de Young Computer and Electronics Clubs ek by oan de strategyske programma's fan it lân, lykas e-regearingsinisjativen. Dit toant har wichtige rol by it befoarderjen fan technologyske geletterdheid en partisipaasje yn it digitale lânskip.

Oer it algemien transformearje dizze klubs it libben troch technologyske boarnen en training oan te bieden oan alle segminten fan 'e maatskippij, foaral yn gebieten op ôfstân. Se binne krúsjaal yn it befoarderjen fan gelikense tagong ta ynformaasje- en kommunikaasjetechnologyen, it stimulearjen fan digitale ynklúzje, en it driuwen fan Kuba's technologyske foarútgong.

