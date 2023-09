In 3:4 Skaal Replika Xbox 360 Console komt te doel

Meitsje jo klear om in reis down memory lane te nimmen mei in gloednije Xbox 360-konsole, mar d'r is in fangen - jo moatte it sels bouwe. Mega, in populêr blokboubedriuw, hat de frijlitting oankundige fan in 3:4 skaal replika fan 'e Xbox 360-konsole eksklusyf by Target. De set, dy't 1,342 stikken omfettet, sil te krijen wêze fan 8 oktober ôf.

Untworpen mei grutte oandacht foar detail, komt dizze replika-konsole mei in folslein útnimbere hurde skiif, in replika fan 'e 360 ​​ethernet-poarte, en in funksjoneel yndikatorljocht. It omfettet sels in replika-ynpakke-spiel: Halo 3. De konsole iepenet om in skiifstasjon en oare Easter-aaien te iepenbierjen. It pleatsen fan de falske Halo 3-skiif yn 'e konsole sil "it moederbord aktivearje", neffens de beskriuwing fan 'e set.

De replika-set bringt earbetoan oan 'e orizjinele Xbox 360, mei deselde estetyk as de konsole, ynklusyf it fakûntwerp. Dizze nostalgyske replika sil jo wis werom bringe nei de iere 2000's, de bloeitiid fan populêre spultsjes en anime-searjes.

De Mega Xbox 360 replika-set sil wurde priis op $ 149.99 en is op it stuit beskikber foar foarbestelling op Target's webside. Troch de hege fraach binne foarbestellingen lykwols al útferkocht. As jo ​​​​gjin foarbestelling kinne befeiligje, kinne jo útsjen nei de set dy't op 8 oktober yn Target-winkels komt.

boarnen:

Ash Parrish, Kotaku

Mega / Doel