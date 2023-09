Xiaomi hat oankundige dat it it oantal Android-updates sil útwreidzje oanbean foar har smartphones, te begjinnen mei de kommende Xiaomi 13T-searje. Earder waard it merk bekritisearre foar syn beheinde softwarestipe, wêrtroch âldere apparaten healwei har libben sûnder updates efterlitten.

De Xiaomi 13T en Xiaomi 13T Pro, dy't op 26 septimber yn Berlyn wurde ûntbleate, sille net allinich kameratechnology fan Leica hawwe, mar sille ek 4 Android-updates en 5 feiligensupdates krije. Dizze beweging is rjochte op it bringen fan Xiaomi yn oerienstimming mei konkurrinten lykas Samsung, dy't har softwarestipe al útwreide hawwe foar in breed skala oan apparaten.

Mei privacy en feiligens dy't hieltyd wichtiger wurde foar konsuminten, is it krúsjaal foar bedriuwen om te ynvestearjen yn har softwareteams en te soargjen dat apparaten feilich bliuwe, sels nei't de nije OS-syklus einiget. Xiaomi's beslút om mear updates oan te bieden wjerspegelet dizze feroarjende fraach fan konsuminten en koe klanten lûke dy't softwarestipe prioritearje.

Apple is al lang beskôge as de yndustry benchmark foar software-stipe, mei iPhone-brûkers dy't 5 jier fan updates ûntfange. Wylst Android-apparaten tradisjoneel efterbliuwe, is it bemoedigend om te sjen dat mear merken in ferlykbere oanpak oannimme en drukke op faker updates.

Neist Xiaomi wurdt der ek geroften dat Google syn softwarestipe sil útwreidzje foar alle Pixel-tillefoans oandreaun troch de yn-hûs Tensor, te begjinnen mei de kommende Pixel 8-searje. Dit wiist op in bredere ferskowing yn 'e sektor nei it prioritearjen fan software-updates en it garandearjen fan in langere libbensdoer foar smartphones.

