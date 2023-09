Xiaomi is ynsteld om de heul ferwachte 13T-searje yn Jeropa te lansearjen op septimber 26. Dizze apparaten sille de earste wêze yn 'e Xiaomi-famylje om ongelooflijke softwarestipe te ûntfangen, ynklusyf 4 OS-updates en 5 jier fan feiligenspatches. De 13T-searje sil bestean út twa modellen: de Xiaomi 13T en de Xiaomi 13T Pro, dy't ek offisjeel befêstige is.

Unoffisjeel wurdt ferwachte dat beide tillefoans sille debutearje mei MIUI 14 basearre op Android 13, de lêste iepenbier beskikbere ferzje fan 'e Xiaomi-hûd. Wylst offisjele spesifikaasjes net binne iepenbiere, suggerearje lekken dat de 13T Pro fergelykber sil wêze mei de Redmi K60 Ultra, mei in Dimensity 9200+-chipset en in 5,000mAh-batterij mei 120W snelle opladen. Oan 'e oare kant sil de reguliere 13T komme mei de Dimensity 8200-Ultra en in 5,000mAh batterij mei stadiger 67W opladen.

Beide apparaten wurde geroften om ferskate funksjes te dielen, ynklusyf in 6.67-inch 144Hz AMOLED-display mei in resolúsje fan 1,220 x 2,712 piksels. It skerm wurdt ferwachte in ymposante pykhelderheid fan 2,600 nits te bieden. Boppedat sille de tillefoans komme mei in IP68-beoardieling foar wetter- en stofresistinsje, lykas Gorilla Glass 5-beskerming foar har displays.

Ien merkber ferskil tusken de 13T Pro en de K60 Ultra is de kamera-spesifikaasjes. De 13T-searje wurdt rûsd om in 50MP-haadkamera mei in IMX707-sensor, in 50MP-telekamera mei in 50mm-lens, in 12MP ultra-brede kamera mei in 15mm-lens, en in 20MP-selfie-kamera. Ynteressant sille dizze kamera's de Leica-branding drage, en de kamera-app sil de gewoane set fan Leica-funksjes omfetsje.

Neffens lekken sil de Xiaomi 13T mei 8GB fan RAM en 256GB fan opslach wurde priis op € 700, wylst de hegere-ein Xiaomi 13T Pro, foarsjoen fan 12GB fan RAM en 512GB fan opslach, sil retail foar € 900.

Oer it algemien is de Xiaomi 13T-searje foarmje om in heul kânsrike opstelling te wêzen mei yndrukwekkende softwarestipe en krêftige funksjes. Fans en tech-entûsjasters ferwachtsje grif de offisjele lansearring om har hannen op dizze apparaten te krijen.

