Microsoft wurket gear mei Barclays om Xbox Mastercard te starten

Microsoft hat har gearwurking mei Barclays oankundige om de "Xbox Mastercard" yn te fieren, in nije kredytkaart spesifyk ûntworpen foar Xbox-brûkers. Wylst it op 21 septimber eksklusyf beskikber sil wêze foar Xbox Insiders, sil it tagonklik wurde foar alle brûkers yn 'e Feriene Steaten troch 2024.

De Xbox Mastercard biedt brûkers de kâns om punten te fertsjinjen foar Xbox-spultsjes en tafoegings basearre op har oankeapen. Ferskate kategoryen sille fersneld fertsjinjen fan tariven leverje, lykas 5x kaartpunten op yn oanmerking komme produkten by de Microsoft Store, 3x kaartpunten op yn oanmerking komme streamingtsjinsten lykas Netflix en Disney+, en 3x kaartpunten op yn oanmerking komme tsjinsten foar levering fan iten lykas Grubhub en DoorDash. Foar alle oare deistige oankeapen sille klanten 1x kaartpunten fertsjinje.

Derneist sille cardmembers genietsje fan ferskate foardielen, ynklusyf 5,000 kaartpunten (lykweardich oan in wearde fan $ 50) nei har earste oankeap. Nije leden sille trije moannen Xbox Game Pass Ultimate krije, ûnder oare foardielen.

Ynteressearre persoanen moatte earst diel wurde fan it Xbox Insider-programma om tagong te krijen ta de Xbox Mastercard. De beskikberens fan 'e kaart sil yn weagen yntrodusearre wurde oan Insider-leden yn' e rest fan 2023. Begjin 21 septimber kinne brûkers de kaart oanfreegje.

It Xbox-team sei: "Wy witte dat spilers ynteressearre binne yn it krijen fan mear wearde fan Xbox, en wy hawwe feedback fan 'e mienskip heard dat se mear manieren wolle om wearde te krijen fan har oankeapen ... De Xbox Mastercard sil eksklusyf beskikber wêze foar Xbox Insiders yn de 50 Feriene Steaten begjinnend op 21 septimber, mei beskikberens foar alle Xbox-spilers yn 'e 50 Feriene Steaten dy't yn 2024 komme.

Binne jo fan plan in Xbox Mastercard te krijen? Lit it ús witte yn 'e kommentaar seksje hjirûnder.

boarnen:

- Xbox Wire, Microsoft wurket gear mei Barclays om de Xbox Mastercard yn te fieren