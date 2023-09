Xbox yntroduseart Xbox Mastercard om gamers te beleanjen

Xbox hat har lêste oanbod foar gamers ûntbleate: de offisjele Xbox Mastercard. De kredytkaart, útjûn troch Barclays, lit brûkers punten fertsjinje fan deistige oankeapen dy't kinne wurde ferlost foar spultsjes of tafoegings yn 'e Xbox-winkel. De kaart biedt ek de opsje om it te personalisearjen mei de gamertag fan de brûker etst op ien fan fiif ferskillende ûntwerpen mei it Xbox-logo. D'r binne lykwols wat beheiningen foar it krijen fan de kaart. Oanfregers moatte Xbox Insiders wêze en wenje yn 'e kontinintale Feriene Steaten, Alaska, of Hawaï.

Fergelykber mei oare kredytkaarten basearre op beleannings, fertsjinje brûkers punten foar elke $ 1 dy't se besteegje oan 'e gamer-kredytkaart. Se kinne noch mear punten fertsjinje by it meitsjen fan oankeapen op spesifike plakken. Dit omfettet it fertsjinjen fan 5x punten foar yn oanmerking komme produkten by de Xbox- en Microsoft-winkels, en 3x punten op yn oanmerking komme streamingtsjinsten lykas Disney Plus en Netflix. De kaart biedt ek 3x punten op yn oanmerking komme leveringstsjinsten foar iten lykas Grubhub en Doordash.

Details oer oare yn oanmerking komme winkelfronten binne noch ûndúdlik. It is bygelyks ûnwis oft it keapjen fan items yn-spultsje fia it Xbox-akkount, lykas Overwatch-munten, yn oanmerking komme foar it fertsjinjen fan 5x punten. Xbox Mastercard-leden krije in bonus fan $ 50 yn 'e foarm fan punten nei har earste oankeap en kinne genietsje fan trije moannen fergees Xbox Game Pass Ultimate, mei de opsje om it oan in freon te kado as al in Game Pass-lid.

Om oan te freegjen foar de Xbox Mastercard moatte brûkers Xbox Insiders wurde. Dit kin maklik dien wurde troch de Xbox Insider Hub te downloaden fan 'e Microsoft Store op PC of troch te sykjen nei "Xbox Insider Bundle" op 'e Xbox-konsole en de hub te ynstallearjen. De oanfraachperioade foar Xbox Insiders begjint op 21 septimber, wylst de rest fan 'e Feriene Steaten oant 2024 moatte wachtsje om de kredytkaart oan te freegjen.

