Microsoft sil Xbox Digital Broadcast hostje by Tokyo Game Show 2023

Microsoft hat oankundige dat it de Xbox Digital Broadcast sil hostje by de kommende Tokyo Game Show 2023. De útstjoering sil plakfine op 21 septimber om 2:00 am PT / 5:00 am ET / 18:00 JST.

Tidens de útstjoering sil Microsoft foarútgongsupdates leverje oer spultsjes fan Xbox Game Studios en Bethesda Softworks. Derneist sille se in kreatyf ferskaat oan spultsjes sjen litte makke troch ûntwikkelders dy't primêr yn Japan en Aazje lizze. It evenemint sil ek oankundigingen omfetsje fan nije spultsjes dy't nei Xbox Game Pass komme.

De Xbox Digital Broadcast sil tagonklik wêze fia ferskate platfoarms. Sjoggers kinne de útstjoering besjen op it offisjele Tokyo Game Show YouTube-kanaal, en ek selektearje Xbox sosjale kanalen. De útstjoering sil beskikber wêze yn meardere talen, ynklusyf Ingelsk, Japansk, Koreaansk, ferienfâldige Sineesk, Tradysjoneel Sineesk, Maleisk, Taisk, Fietnameesk, Yndonesysk, Frânsk, Dútsk en Kastiliaansk Spaansk.

Dit evenemint presintearret in spannende kâns foar gamers en fans fan Xbox om de lêste updates en oankundigingen te krijen oer kommende spultsjes. It beljochtet ek de ynset fan Microsoft foar de Japanske en Aziatyske gamingmerken, en toant it talint en kreativiteit fan 'e regio.

De Tokyo Game Show is in jierlikse gaming-ekspo hâlden yn Japan, mei de lêste ûntjouwings yn 'e gaming-yndustry. It tsjinnet as platfoarm foar spultsje-ûntwikkelders, hardwarebedriuwen en gaming-entûsjasters om byinoar te kommen en de wrâld fan gaming te fieren.

