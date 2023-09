Unlabele advertinsjes op X meitsje soargen oer transparânsje en neilibjen fan FTC-rjochtlinen

Brûkers fan it populêre sosjale netwurkplatfoarm, X (eartiids bekend as Twitter), hawwe soargen makke oer it ferskinen fan net-labele advertinsjes yn har feeds. Dizze advertinsjes, dy't wurde tsjinne oan brûkers as organyske berjochten, hawwe in debat opwekke oer transparânsje en neilibjen fan rjochtlinen fan 'e Federal Trade Commission (FTC).

It is op it stuit ûndúdlik oft X, ûnder it eigendom fan Elon Musk, de advertinsjelabels mei opsetsin fuorthelle of as it in tydlike glitch is. Brûkers hawwe rapportearre dat se dizze net-labele advertinsjes sjoen hawwe yn sawol de algoritmysk oanrikkemandearre feed "Foar jo" en de ljepper "Folgje", dy't allinich ynhâld toant fan akkounts dy't in brûker folget. Dit gebrek oan iepenbiering hat laat ta krityk fan brûkers en saakkundigen fan 'e yndustry.

Sarah Kay Wiley, de direkteur fan belied en gearwurkingsferbannen by adtech watchdog non-profit Check My Ads, markearre it probleem en stelde dat it gebrek oan etikettering konsuminten misliedt en yn striid is mei FTC-rjochtlinen oer misleidende advertinsjes. De FTC hat earder it belang beklamme om betelle advertinsjes dúdlik te markearjen om misliedende konsuminten te foarkommen.

Om te bepalen as in berjocht in advertinsje is, kinne X-brûkers klikke of tikje op it trije stippelpictogram yn 'e rjochter boppeste hoeke fan' e post. As de post in advertinsje is, ekstra opsjes lykas "Net ynteressearre yn dizze advertinsje," "Rapportearje advertinsje," en "Wêrom dizze advertinsje?" sil beskikber wêze. Brûkers hawwe opfallen dat dizze menu-opsjes allinich oanwêzich binne op advertinsjes dy't gjin labels hawwe, wat befêstiget dat it ûntbrekken fan iepenbiering op X-advertinsjes opsetlik is.

Fierder hat X koartlyn syn advertinsje-disclosures feroare, eksperimintearjen mei nije labels. Wylst it tradisjonele "Promovearre" label waard werjûn oan de linker ûnderkant fan in tweet, skeakele it platfoarm oer nei in lytser "Ad" label yn 'e rjochter boppeste hoeke. Guon advertinsjes hawwe lykwols noch it label "Promovearre". Brûkers moatte sykje nei beide labels oan de boppe- of ûnderkant fan in post om te bepalen as it in advertinsje is.

It is wichtich om te notearjen dat dizze net-labele advertinsjes gjin advertinsjes fan tredden binne, mar direkt wurde tsjinne fia it advertinsjeplatfoarm fan X. It bedriuw wurdt betelle troch advertearders om dizze advertinsjes oer it sosjale netwurk út te fieren. X leveret lykwols gjin iepenbier label of iepenbiering om konsuminten te ynformearjen dat de berjochten advertinsjes binne.

It ferskinen fan dizze net-labele advertinsjes makket soargen oer de transparânsje fan it platfoarm en neilibjen fan FTC-rjochtlinen. Advertearders en merken dy't X brûke as advertinsjeplatfoarm kinne potinsjele ferplichtingen hawwe fanwegen it gebrek oan etikettering op har advertinsjes. It kontrolearjen fan advertinsjepraktiken op sosjale media wurdt essensjeel om konsuminten te beskermjen en transparânsje yn 'e sektor te garandearjen.

