Twitter, no bekend as X, is betrape mei it útfieren fan net-labele advertinsjes yn 'folgjende feeds fan brûkers, wêrtroch't soargen meitsje oer misleidende advertinsjepraktiken. By it rôljen fan 'e folgjende feed op' e Chrome-webbrowser ûntduts TechCrunch ferskate net-labelde advertinsjes mongen mei reguliere berjochten fan folge akkounts en goed markearre advertinsjes. Dit makket it lestich foar brûkers om ûnderskied te meitsjen tusken reguliere berjochten en advertinsjes. It is ûndúdlik oft dit probleem in glitch is as in opsetlike feroaring bedoeld om konsuminten te ferrifeljen.

Yn 'e tests útfierd troch TechCrunch waarden meardere net-labele advertinsjes fan akkounts tsjinkaam dy't net waarden folge. De ienige oanwizing dat dit advertinsjes wiene, wie troch te klikken op it menu mei trije punten rjochtsboppe fan 'e post. It menu levere engagementopsjes yn ferbân mei de advertinsje en tastien brûkers aksjes út te fieren lykas muting of blokkearjen fan it akkount. Guon fan 'e ûntdutsen advertinsjes sûnder label wiene relatearre oan NFL-teams, wat oanjout dat in breed oanbod fan ynhâld kin wurde beynfloede.

It probleem mei net-labele advertinsjes folget op in update X makke oan har advertinsjelabelingsformaat yn july, wêr't it mear promininte "Promovearre" label oan 'e ûnderkant fan advertinsjes waard ferfongen troch in lytser "Ad" label rjochtsboppe fan 'e post. Kritisy bewearden dat dizze nije pleatsing advertinsjes minder merkber makke. Sels mei it nije etiketteringformaat waarden advertinsjes lykwols noch technysk as sadanich markearre.

It ûntbrekken fan advertinsjelabels op dizze advertinsjes makket soargen oer misleidende reklamepraktiken en hat frege om in ûndersyk troch regeljouwende autoriteiten, lykas de Federal Trade Commission (FTC). Guon saakkundigen leauwe dat X ferplicht wurde moat om alle gegevens dy't sammele binne troch dizze advertinsjes te iepenbierjen en boetes en sanksjes te krijen. It probleem ropt ek fragen op oer it advertinsje-stipe model fan X en oft it effektyf in "merkfeilige" side kin behâlde foar advertearders.

De net-labele advertinsjes lykje in oanhâldend probleem te wêzen, om't klachten deroer earder binne rapporteare. De situaasje kin regeljouwingsûndersiken bûten de FS lûke, en de reputaasje fan X fierder skea. Dit probleem wjerspegelet ek negatyf op X's nij ynhierde CEO, Linda Yaccarino, dy't yn juny by it bedriuw kaam mei it doel om advertearders te fertrouwen en ynkomsten te ferbetterjen. X hat lykwols gjin kommunikaasjeôfdieling mear om parsefragen te behanneljen.

As antwurd op fragen levere X in automatisearre e-postantwurd dat oanjûn dat se drok wiene en letter werom te kontrolearjen.